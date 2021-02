Ungarn: Chinesischer Impfstoff entspricht den Spezifikationen des Herstellers

Eine Analyse der ungarischen Gesundheitsbehörde hat ergeben, dass der chinesische Impfstoff gegen das Coronavirus von Sinopharm den Spezifikationen des Herstellers entspricht, so die Landesamtsärztin – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Auf einer Online-Pressekonferenz des für den Umgang mit der Epidemie zuständigen Gremiums stellte Cecília Müller fest, dass Ungarn in dieser Woche 550.000 Dosen des Sinopharm-Impfstoffs erhalten hat. Die Nationale Gesundheitsbehörde (NNK) hat den Impfstoff zusammen mit der Dokumentation bewertet und ihre Ergebnisse an das Nationale Institut für Pharmazie und Ernährung (OGYEI) übermittelt, sagte sie.

Es sei geplant, den Impfstoff an die Bevölkerung zu verabreichen, sobald die OGYEI die Zulassung erteilt habe, sagte Müller und verwies auf den Mangel an anderen Impfstoffen in Ungarn. Der Impfstoff wird in Einzeldosen bei 2-8 Grad Celsius gelagert, sagte Müller. Er ist für alle Bevölkerungsgruppen über 18 Jahren zugelassen, außer für werdende Mütter, fügte sie hinzu. Die Vollimpfung setzt nach zwei Dosen ein, die im Abstand von 21 Tagen verabreicht werden, sagte sie. Der Impfstoff enthält vollständige, inaktive Coronaviren, was wahrscheinlich eine stärkere Immunantwort hervorruft, sagte sie und fügte hinzu, dass der Impfstoff bereits in 13 Ländern im Einsatz ist.

Bislang hat Ungarn 1.474.715 Dosen der Coronavirus-Impfstoffe von verschiedenen Herstellern erhalten, genug um 737.267 Menschen zu impfen, sagte sie.