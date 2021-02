Regierung drängt Hausärzte zur Gründung von Gemeinschaftspraxen

Die Regierung unterstützt die Bildung von „Hausarzt-Gemeinschaftspraxen“ und stellt in diesem Jahr 100 Milliarden Forint (280 Mio. Euro) mehr für die primäre Gesundheitsversorgung bereit, sagte der Minister für Personalwesen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Miklós Kásler sagte, dass die Gruppen vor Ort von Hausärzten, Kinderärzten und Zahnärzten sowie von Ärzten verschiedener Fachrichtungen organisiert werden sollen. Die Höhe der geplanten „historischen“ Gehaltserhöhung für Ärzte, so Kásler, werde sich nach der Anzahl der praktizierten Jahre und dem „Niveau der Praxisgemeinschaft richten, die sie wählen“. Eine Gehaltserhöhung für Krankenschwestern und Assistenten in der Grundversorgung wird nur auf der Grundlage der Anzahl der in diesem Beruf verbrachten Jahre festgelegt, sagte Kásler und fügte hinzu, dass sie von 18 Milliarden Forint profitieren werden, die für diesen Zweck bereitgestellt werden.

Mitglieder von Gemeinschaftspraxen sollen nach dem Vorschlag der Regierung mindestens 20 Stunden pro Woche für Patienten zur Verfügung stehen, während sie sich auch bereit erklären sollen, für andere Mitglieder einzuspringen und allgemein Dienstleistungen auf höherem Niveau anzubieten, sagte Kásler. Den Hausärzten wurde eine Frist bis zum 28. Februar gesetzt, um anzugeben, ob sie einer Gemeinschaftspraxis beitreten wollen.