Ungarn: Reproduktionsrate fällt unter 1

Die Reproduktionsrate des Coronavirus ist in Ungarn unter eins gesunken, was bedeutet, dass eine infizierte Person das Virus im Durchschnitt auf nicht mehr als eine weitere Person überträgt, sagte die Landesamtsärztin – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Auf einer Online-Pressekonferenz des zentralen Coronavirus-Krisenstabs sagte Cecília Müller, dass die Indikatoren der Pandemie einen leichten Rückgang zeigen. Sie merkte an, dass am Donnerstag 5.216 neue Fälle gemeldet wurden und sagte, dass die Zahl der Neuinfektionen in der nächsten Woche „auf dem gleichen Niveau“ bleiben könnte.

Müller sagte, dass 90% der Ungarn in der Altersgruppe 65+, die zur Impfung angemeldet sind, nun geimpft wurden und die Hälfte der 18-59-Jährigen.

In Beantwortung einer Frage sagte Müller, dass seit dem Ausbruch von Covid-19 in Ungarn „wir nicht genug Zeit hatten“, um festzustellen, ob eine dritte Dosis eines Impfstoffs notwendig sei. Alle Impfstoffe, die in Ungarn eingesetzt werden, gewährleisten einen Schutz gegen schwere Komplikationen des Coronavirus, sagte sie. Sie fügte hinzu, dass „zukünftige Impfprotokolle von Mutationen des Virus und weiteren Tests der Impfstoffhersteller abhängen werden“.