Gulyás: „Ohne Ostimpfstoffe wären mehr gestorben“

Ungarn wäre „viel schlechter dran“ und „deutlich mehr Menschen würden sterben“, wenn die Regierung keine Impfstoffe aus dem Osten gekauft hätte, sagte Gergely Gulyás, der Stabschef des Ministerpräsidenten, auf einer Pressekonferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Der Minister sagte, dass ein Prozent derjenigen, die zumindest mit der ersten Impfung geimpft worden waren, sich mit dem Coronavirus angesteckt hatten, aber ihre Symptome waren „deutlich milder“. Bei den vollständig Geimpften seien die Zahlen sogar „noch besser“, sagte er. Auch wenn der volle Schutz erst nach der zweiten Impfung erreicht werde, reduziere bereits eine Dosis das Infektionsrisiko deutlich, sagte Gulyás. Das sei der Grund, warum Impfzertifikate nach der ersten Impfung ausgestellt werden, sagte er. Die „Rechte“, die die Zertifikatsinhaber ausüben können, werden in der kommenden Woche festgelegt und von Ministerpräsident Viktor Orbán bekannt gegeben, sagte Gulyás.

Bezüglich der ungarischen Forschung über die im Land zugelassenen Impfstoffe sagte Gulyás, die Ergebnisse würden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Im Moment scheint Sputnik V der wirksamste von allen zu sein, und „Sinopharm scheint besser zu sein als Pfizer„, sagte er. Dabei seien alle Impfstoffe extrem wirksam. Die Impfstoffhersteller garantieren derzeit einen sechsmonatigen Schutz für die Geimpften, sagte Gulyás. Daher sei es möglich, dass einige im September Auffrischungsimpfungen benötigen.

Gulyás warnte, dass „Anti-Impf-Kampagnen, die das Vertrauen in Impfstoffe erschüttern“, Leben kosten könnten. Das Durchschnittsalter derjenigen, die nach einer Covid-Erkrankung sterben, liegt in Ungarn bei über 70 Jahren, während etwa 20% der Todesfälle auf 50-65-Jährige entfallen, sagte er. Es gibt derzeit ein Kind mit Covid-19 am Beatmungsgerät, sagte er.

Bezüglich der Wiederöffnung der Grenzen für Ungarn mit Familienangehörigen in den Nachbarländern merkte Gulyás an, dass die Impfrate jenseits der Grenzen hinter der in Ungarn zurückbleibt. Einer der ersten Schritte bei der Wiederöffnung der Grenzen werde jedoch sein, den Menschen zu ermöglichen, ihre Familien zu sehen, sagte er. In den kommenden Tagen werde Orbán Schritte für die nächste Phase der Wiederöffnung ankündigen, die geplant sei, wenn die Zahl der Geimpften 4 Millionen erreicht habe, sagte er.

In Bezug auf den geplanten Campus der chinesischen Fudan Universität im 9. Bezirk von Budapest sagte Gulyás, die Verbesserung der Qualität der ungarischen Hochschulbildung liege im Interesse des ganzen Landes. Die Fudan Universität kooperiert bereits seit Jahren mit der Corvinus Universität, so Gulyás. Ungarn heiße alle Top-50-Universitäten willkommen, seien es amerikanische, britische oder chinesische, sagte Gulyás. Gleichzeitig merkte er an, dass die Central European University in Ungarn verboten wurde, weil sie „im Grunde genommen als eine Druckerei für Abschlüsse fungierte, ohne einen Campus in ihrem Herkunftsland zu haben“ und nicht, weil sie „die Universität des Finanziers George Soros“ war.

Bezüglich der Bedenken im Zusammenhang mit dem ursprünglich für das Fudan-Gelände geplanten Studentenwohnprojekt sagte Gulyás, die Regierung werde alle Vereinbarungen mit der Budapester Stadtverwaltung zu diesem Thema einhalten. Das Wohnbauprojekt werde mindestens so viele Studenten beherbergen wie ursprünglich geplant, unabhängig davon, ob sie an der Fudan Universität oder anderswo studieren, sagte er.