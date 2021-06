Ungarn steigt aus der Europäischen Staatsanwaltschaft aus

Der Empfehlung des Parlaments folgend, hat die ungarische Regierung beschlossen, sich nicht an der Einrichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO) oder der verstärkten Zusammenarbeit zwischen den EU-Staatsanwälten zu beteiligen, sagte Justizministerin Judit Varga auf Facebook. Varga sagte, die Entscheidung sei eine Frage der Souveränität und bestand darauf, dass die Einrichtung des neuen Amtes ein Weg für Brüssel sei, mehr Befugnisse von den Mitgliedsstaaten zu übernehmen. Das in Luxemburg ansässige Büro wurde am Dienstag ins Leben gerufen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Varga sagte, das Dokument zur Gründung der EPPO erfülle nicht die „grundlegenden Anforderungen“, wie die Achtung der nationalen Selbstbestimmung und des Verfassungssystems. Sie merkte an, dass Polen, Dänemark, Schweden und Irland sich ebenfalls gegen einen Beitritt zum neuen Büro entschieden hätten.

Unter Berufung auf die Erklärung zur Gründung der EPPO sagte Varga, es blieben „viele Fragezeichen“ über das neue Büro und fügte hinzu, dass „die gesamte operative Struktur der Organisation chaotisch und unsicher ist“. Die ungarische Regierung werde vorerst Beobachter bleiben und die Arbeit der EPPO im Auge behalten, sagte die Ministerin und fügte hinzu, dass es für die EU schädlich wäre, wenn sich das Büro „als ein weiteres supranationales … Werkzeug für Erpressung“ herausstellen würde. Sie fügte hinzu, dass Ungarn, obwohl es dem Amt nicht beitrete, den anderen Mitgliedsstaaten, die sich dagegen entschieden hätten, „einen Schritt voraus“ sei, nachdem die EPPO und Ungarns Staatsanwaltschaft eine Arbeitsvereinbarung über Zusammenarbeit und Informationsaustausch unterzeichnet hätten, um Ermittlungen und Strafverfolgung zu erleichtern.

Varga unterstrich die Wichtigkeit der Korruptionsbekämpfung sowohl auf europäischer als auch auf internationaler Ebene, äußerte jedoch die Ansicht, dass ihr Rahmen „nicht unbedingt die Einrichtung einer weiteren Institution sein muss“. Sie sagte, es gebe bereits Institutionen wie Eurojust und OLAF, die diese Funktion ausübten.