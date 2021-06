Szijjártó: Ungarn und Serbien haben am erfolgreichsten auf die Pandemie reagiert

Ungarn und Serbien haben in der Wirtschaft und im Gesundheitswesen die erfolgreichste Antwort auf die Coronavirus-Pandemie gegeben und die Wirtschaft beider Länder ist stark geblieben, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Szijjártó sagte nach einem Treffen des ungarisch-serbischen gemischten Wirtschaftskomitees in Belgrad, dass weder Serbien noch Ungarn „die Frage der Impfstoffe als eine ideologische oder geopolitische Frage betrachteten, sondern als ein Werkzeug, um das Leben der Menschen zu retten“. Dank der erfolgreichen Impfprogramme erkennen die beiden Länder seit Ende April die Impfzertifikate des jeweils anderen Landes an, was den Bürgern freie Bewegung zwischen den beiden Ländern ermöglicht, sagte er. Szijjártó sagte, während der Welthandel im letzten Jahr um 9% gesunken sei, habe der Handel zwischen Ungarn und Serbien um 3% zugenommen, und in diesem Jahr sei ein weiterer Anstieg um 16% zu verzeichnen.

Dank des erfolgreichen Impfprogramms könne sich die Wirtschaft nun in den Fokus rücken, fügte er hinzu. „Die Investitionen ungarischer Unternehmen in Serbien sind auf einem beispiellos hohen Niveau und die Erfolge dieser Unternehmen in Serbien tragen zum weiteren Wachstum der ungarischen Wirtschaft bei“, sagte er. Dank der jüngsten Akquisition ist OTP zum zweitgrößten Teilnehmer im serbischen Bankensektor geworden und das Öl- und Gasunternehmen MOL hält einen Anteil von 20% am Kraftstoffmarkt, wobei das Interesse ungarischer Unternehmen an serbischen Investitionsmöglichkeiten stark bleibt, fügte er hinzu. Er sagte, die ungarische Regierung habe 16 ungarischen Unternehmen 20 Milliarden Forint (57 Mio. EUR) Unterstützung für die Durchführung von Investitionen in Serbien nach der Pandemie gewährt, und ein wirtschaftliches Entwicklungsprogramm für die Vojvodina helfe mehr als 14.000 Unternehmen.

Er sagte, er habe mit seinem serbischen Verhandlungspartner während des Belgrad-Besuchs vereinbart, die Verbindungen zwischen den beiden Ländern weiter auszubauen und den Grenzübertritt zu erleichtern. Eine Zugverbindung zwischen Szeged und Subotica (Szabadka) werde im nächsten Sommer in Betrieb genommen und der Grenzübergang in Hercegszántó werde für den Güterverkehr tauglich gemacht, fügte er hinzu. Er wies darauf hin, dass am Donnerstag in St. Petersburg ein Abkommen über langfristige Gaslieferungen aus Russland unterzeichnet wurde und fügte hinzu, dass damit ab Ende dieses Jahres große Mengen an Gaslieferungen aus Richtung Serbien zu erwarten sind.

Er bekräftigte die Position, dass die Europäische Union Serbien und Länder im südlichen Teil Mitteleuropas braucht, um der EU beizutreten. „Europa hat sowohl wirtschaftliche als auch sicherheitspolitische Interessen daran, Serbien als vollwertiges Mitglied der EU aufzunehmen, und wir werden nicht aufhören zu fordern, dass die EU ausreichend intensive Anstrengungen für die Integration Serbiens unternimmt“, sagte er und fügte hinzu, dass die Migrationsroute des Westbalkans durch Serbien führt und die Migration gestoppt werden muss.

Die serbische Wirtschaftsministerin Andjelka Atanacković sagte auf der Pressekonferenz, dass die politischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern sehr gut seien, aber es gebe immer Raum für weitere Verbesserungen. Ungarn gehöre seit Jahren zu den zehn wichtigsten Handelspartnern Serbiens und der Bau der Eisenbahnlinie Belgrad-Budapest werde weiter dazu beitragen. Sie sagte, dass dies eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte sei und fügte hinzu, dass auch Projekte in den Bereichen Wasserwirtschaft, Transport und Umweltschutz die Beziehungen stärken. Nach der Sitzung des gemischten Wirtschaftsausschusses unterzeichneten Szijjártó und die Ministerin für Europäische Integration, Jadranka Joksimović, eine Absichtserklärung zur weiteren Stärkung der bilateralen Beziehungen und zur Entwicklung eines Programms zum Aufbau von Kapazitäten auf dem Westbalkan.