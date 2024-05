Szijjártó: Bündnis mit Serbien ist für Ungarn von unschätzbarem Wert

Ungarn betrachtet sein Bündnis mit Serbien als einen „unschätzbaren Wert“, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Freitag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem serbischen Amtskollegen in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szijjártó sagte, Freundschaft und gegenseitiger Respekt seien angesichts der zunehmenden Spannungen in der Region „von unschätzbarem Wert“. Er verwies auf den Krieg in der Ukraine und das Attentat auf den slowakischen Premierminister. Er begrüßte es, dass sein serbischer Amtskollege Marko Đurić nach seiner Ernennung Budapest als erstes Ziel für einen offiziellen Besuch gewählt hat. Szijjártó lobte die „großartigen Entwicklungen“ zwischen Ungarn und Serbien in den letzten Jahren und hob hervor, dass Serbien von allen ungarischen Nachbarn die meisten Rechte für seine ethnische ungarische Minderheit garantiere und sogar die Ungarn der Vojvodina in die Regierung des Landes einbeziehe. „Die Sicherheit der ungarischen Energieversorgung liegt in den Händen Serbiens“, sagte er und wies darauf hin, dass die ungarischen Gaslieferungen über Serbien liefen und „wir bezüglich des Transits immer ruhig schlafen können“.

Er wies darauf hin, dass Ungarn, Serbien und Slowenien eine gemeinsame regionale Strombörse in Betrieb genommen hätten, was die Energiesicherheit weiter erhöhe und eine „ausgezeichnete Maßnahme“ gegen steigende Preise sei. Ungarn und Serbien würden eine Ölpipeline bauen, die ihre Länder miteinander verbinde, sowie „den modernsten Grenzübergang Europas“ in Röszke errichten. Der Bau der Eisenbahnlinie zwischen Budapest und Belgrad solle bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen werden, und Ungarn werde weiterhin Gas für Serbien speichern.