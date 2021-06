Orbán skizziert Maßnahmen zur Unterstützung der Erholung

Ministerpräsident Viktor Orbán skizzierte auf einer Wirtschaftskonferenz Maßnahmen, die die Erholung von der Coronavirus-Krise unterstützen könnten, darunter eine Steuererleichterung für Familien mit geringem Einkommen, staatlich subventionierte Kredite für KMU und ein höherer Mindestlohn – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Orbán sagte, die Regierung strebe eine Verringerung des Defizits auf 5,9% des BIP im Jahr 2022 an, nach 8,1% im Jahr 2020 und prognostizierten 7,5% in diesem Jahr. Er sagte, Vollbeschäftigung und das Kreditmoratorium seien wichtige Schritte, um die langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie zu vermeiden. Er sagte, das Ziel der Regierung sei es, den Mindestlohn auf 200.000 Forint (575 Euro) zu erhöhen. Eine voreilige Erhöhung könnte jedoch dazu führen, dass KMUs unter der Belastung zusammenbrechen, sowie zu Entlassungen und zu einer wachsenden Zahl von Arbeitssuchenden statt Vollbeschäftigung. Die Mindestlohnerhöhung solle möglichst in zwei Phasen erfolgen, parallel zu erheblichen Steuersenkungen für den Mittelstand.

Den KMU sollten auch Maßnahmen angeboten werden, die die Zinserhöhung und das Auslaufen des Kredit-für-Wachstum-Programms (Nhp) der Nationalbank ausgleichen, sagte Orbán. Die neuen Mittel sollten billig sein, von der Regierung finanziert werden und einen Zinssatz von unter 0,5% haben, sagte er.

Darüber hinaus sollten Eltern mit niedrigem Einkommen in der Lage sein, ihre persönliche Einkommensteuer aus dem Jahr 2021 im Jahr 2022 zurückzufordern, sagte Orbán. Die Maßnahme solle in Kraft treten, wenn das Wirtschaftswachstum 5,5% erreiche, sagte er. Der Schritt würde das Budget 550-580 Milliarden Forint kosten, fügte er hinzu.