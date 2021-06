Orbán: Ungarn ist in der Lage, seine Interessen zu schützen

Auf die Frage nach den Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und China sagte Ministerpräsident Viktor Orbán bei der Regierungspressekonferenz am Donnerstag, Ungarn sei an einer Form der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern interessiert, die Mitteleuropa zugute komme und zu mehr Handel und Investitionen führe und nicht zu einem kalten Krieg – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Auf die Frage nach seinen Gedanken zur Ausweitung des politischen Einflusses Chinas durch Wirtschaftsabkommen sagte Orbán, dass die chinesische Fudan Universität an fünf deutschen und 24 skandinavischen Universitäten vertreten sei und auch mit der Yale Universität in den USA kooperiere. Er sagte, wenn diese Länder alle in der Lage seien, ihre nationalen Sicherheitsinteressen zu schützen, dann sei es Ungarn auch.

Orbán fügte hinzu, dass, solange seine Regierung an der Macht sei, sie das Land vor ausländischem Einfluss schützen werde. Er sagte, es sei falsch, anzunehmen, dass die Einflussnahme von außen auf bestimmte Ideologien beschränkt sei. „Das ist ein Teil der internationalen Politik.“ „Ungarn ist auch ein Teilnehmer daran, sowie ein Ziel, und wenn es ein Ziel ist, wird es sich verteidigen, sei es gegen Deutsche, Amerikaner oder Chinesen.“ Orbán sagte, er glaube nicht, dass die „Anti-China-Rhetorik“ der Linken der ungarischen Außenpolitik oder Wirtschaft schaden könne, da die Beziehungen zwischen Ungarn und China „sehr stark“ seien. Er sagte, es gebe auch einen Wettlauf innerhalb der EU zwischen den Mitgliedsstaaten, ihre Beziehungen zu China zu vertiefen. Deutschland führe dieses Rennen an, und auch Ungarn sollte die Gelegenheit nicht verpassen, seine Beziehungen zu China zu verstärken, sagte er.

Zum Thema des geplanten Campus der chinesischen Fudan Universität in Budapest sagte Orbán, das Thema betreffe eigentlich die Hochschulbildung, aber die linke Opposition habe es zu einem politischen Schachzug gemacht. Daher sei der einzige Weg, die Angelegenheit zu regeln, ein Referendum darüber abzuhalten, sobald die Pläne für den Campus abgeschlossen seien.