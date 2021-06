Ungarn hebt Maskenpflicht auf, wenn 5,5 Millionen Menschen geimpft sind

Ungarn wird die Maskenpflicht aufheben, sobald 5,5 Millionen Menschen gegen Covid-19 geimpft worden sind, sagte der Stabschef des Ministerpräsidenten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Sobald 5,5 Millionen Menschen gegen Covid-19 geimpft sind, wird das Tragen von Masken in Innenräumen nicht mehr erforderlich sein, und die Menschen werden Hotels, Restaurants, Bäder und Wasserparks ohne Immunitätszertifikat betreten dürfen, sagte Gergely Gulyás bei einer regelmäßigen Pressekonferenz. Gleichzeitig fügte er hinzu, dass die Maskenpflicht im Gesundheitsbereich bestehen bleibt. Die Verwendung von Immunitätszertifikaten wird für Massenveranstaltungen, wie Sportveranstaltungen, Konzerte, Festivals und Nachtclubs beibehalten, sagte er. Gulyás sagte auch, dass das digitale grüne Zertifikat der Europäischen Union für Covid-Immunität am 1. Juli auch in Ungarn in Kraft treten wird.

Papierzertifikate werden auch in Regierungsbüros erhältlich sein oder können über das elektronische Verwaltungsportal Client Gate der Regierung ausgedruckt werden. Die Regierung wird am kommenden Montag eine Informationskampagne über das Zertifikat starten, fügte er hinzu. Zu einem anderen Thema zitierte Gulyás Virologen, die sagten, dass alle Covid-Impfstoffe gegen die Delta-Variante des Coronavirus wirksam seien.

Gulyás sagte auch, dass die hohe Covid-Todesrate in Ungarn untersucht werden müsse. Wenn man sich die Daten von Anfang des Jahres an ansehe, sei es klar, dass die mitteleuropäischen Länder mit höheren Todesraten zu kämpfen hatten, sagte er und fügte hinzu, dass dies wahrscheinlich darauf zurückzuführen sei, dass die mitteleuropäischen Menschen in einem schlechteren Gesundheitszustand seien als die Westeuropäer. Obwohl die meisten Todesfälle in der dritten Welle der Pandemie in der mitteleuropäischen Region gemeldet wurden, hatte Ungarn die niedrigste Todesrate in diesem Teil des Kontinents, sagte Gulyás. Als Antwort auf eine Frage sagte er, es sei möglich, dass die Regierung im Falle einer vierten Welle gezwungen sein würde, die Beschränkungen zurückzubringen. Er sagte, dass die Impfung zwar nicht vom Staat verpflichtend gemacht werden würde, aber bestimmte Arbeitgeber könnten ihre Angestellten dazu verpflichten, die Impfung zu bekommen, um vor Ort arbeiten zu können.

An Ungarns öffentlichen Straßengrenzübergängen wurden die normalen Verfahren wieder eingeführt, und an den ungarischen Schengen-Binnengrenzen zu Slowenien, der Slowakei und Österreich wird es keine Grenzkontrollen geben, sagte Gulyás. An den Grenzen zu Rumänien, Kroatien und Serbien werden die Regeln aus der Zeit vor der Pandemie gelten, ohne dass Gesundheitskontrollen nötig sind, und an der Grenze zur Ukraine bleiben die aktuellen Regeln in Kraft, fügte er hinzu. Die Ungarn werden in der Lage sein, die beliebtesten Sommerurlaubsziele ohne Einschränkungen zu besuchen, sagte er. Einige Länder wenden die gleichen Regeln an, die sie im letzten Sommer in Bezug auf die Kategorisierung der Länder nach ihren Infektionsraten angewandt haben, sagte Gulyás und fügte hinzu, dass Ungarn als ein Land mit geringem Risiko angesehen wird.

In Bezug auf die neue öffentliche Umfrage der Nationalen Konsultation, die nächste Woche gestartet wird, sagte Gulyás, dass sie sich auf das Leben nach der Pandemie konzentrieren wird und neben Fragen zur Wirtschaft auch das kürzlich verabschiedete Anti-Pädophilen-Gesetz abdecken wird. Die Umfrage wird auch Fragen zu Plänen enthalten, den Mindestlohn auf 200.000 Forint (570 Euro) zu erhöhen, Familien Steuererleichterungen zu gewähren und ein Kreditmoratorium zu verlängern, so Gulyás.

In einer weiteren Entwicklung sagte Gulyás, dass die Regierung mit den Plänen zur Organisation der öffentlichen Feierlichkeiten und des abendlichen Feuerwerks am 20. August, dem Nationalfeiertag, vorankommt. „So wie die Dinge stehen, sieht es so aus, als ob es sicher ist, die Feierlichkeiten und das Feuerwerk am 20. August abzuhalten“, sagte er.

Was die Wirtschaft betrifft, sagte Gulyás, dass die Erholung nach der Pandemie überall auf der Welt inflationäre Auswirkungen hat. Wie man die Wirtschaft wieder ankurbeln könne, sei auch in anderen EU-Mitgliedsstaaten und den Vereinigten Staaten umstritten. Die Regierung sieht die Instrumente der Zentralbank als ausreichend an, um erhebliche Inflationsrisiken zu verhindern, sagte Gulyás und fügte hinzu, dass die Inflationsprognosen für 2022 von 3-4% realistisch sind.