Partyzentrum Plázs in Siófok lockt mit tollen Programmen

Anfang Juni eröffnete das beliebte Party-Center Plázs am Großen Strand von Siófok in der Promenade Petőfi sétány mit Konzerten der Bands New Level Empire und Republic die diesjährige Veranstaltungsreihe, schreibt das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.





Danach legte DJ Dominique bis in die frühen Morgenstunden auf. Für die Einwohner der Stadt war der Eintritt zur ersten Party des Jahres kostenlos und wurde gern in Anspruch genommen. Das Party-Center Plázs erstrahlt in neuem Design und bietet einige neue Dienstleistungen an. Im Veranstaltungskalender sind den ganzen Sommer über zahlreiche Auftritte renommierter ungarischer Künstler zu finden, wie Tamás Horváth, Majka & Curtis, aber auch die berühmte Popmusikband Neoton Família.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass das Plázs nur mit einem gültigen Impf- bzw. Immunitätsnachweis betreten werden kann.