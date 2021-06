Arbeitslosenquote in Ungarn fällt im Mai auf 3,9 Prozent

Die ungarische Arbeitslosenquote lag im Mai bei 3,9% und sank damit um einen halben Prozentpunkt gegenüber dem Vormonat und um 0,6 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahresmonat, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Quote umfasst die Arbeitslosigkeit von Menschen im Alter zwischen 15 und 74 Jahren. In absoluten Zahlen gab es 189.400 Arbeitslose, 21.700 weniger als im Vormonat und 25.600 weniger als ein Jahr zuvor. Die monatliche Beschäftigungsquote für die Altersgruppe der 15- bis 74-Jährigen stieg im Mai auf 62,6% und lag damit um 0,7 Prozentpunkte höher als im Vormonat. In absoluten Zahlen gab es 4.606.500 Beschäftigte, 47.200 mehr als im Vormonat und 54.700 mehr als zwölf Monate zuvor.

Sándor Bodó, Staatssekretär für Beschäftigungspolitik im Ministerium für Innovation und Technologie, sagte dem öffentlich-rechtlichen Sender M1, dass positive Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt stattfänden, mit einer Beschäftigungsquote von 72,6% aller arbeitsfähigen Personen, während die Arbeitslosenquote von 3,9% ein führender Indikator in Europa sei. Er bemerkte einen starken Privatsektor in Verbindung mit einem Rückgang der Zahl der Menschen, die in öffentlichen Arbeitsprogrammen arbeiten. Außerdem zeigen die Ungarn Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt, der begonnen hat, mobiler zu werden, fügte er hinzu. Sogar der Gastgewerbe- und Tourismussektor zeige Anzeichen eines Aufschwungs, sagte er. Außerdem, so fügte er hinzu, signalisieren immer mehr Unternehmen einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und Schwierigkeiten, Saisonarbeiter in der Landwirtschaft zu finden.

Der leitende Analyst von K&H, Dávid Németh, sagte, er erwarte, dass sich die Arbeitsmarktindikatoren verbessern und der Arbeitskräftemangel bald wieder auftauchen werde. András Horváth, leitender Analyst der Takarékbank, sagte, der Arbeitsmarkt scheine sich nach der dritten Welle der Pandemie zu erholen und könnte bis zum Spätsommer wieder eng werden. Er sagte, er erwarte, dass die Arbeitslosenquote bis Ende 2021 auf 3,7% fallen werde. Gábor Regős von Századvég sagte, eine Chance für eine weitere Verbesserung der Beschäftigungsquote sei absehbar. Es könnte einen Arbeitskräftemangel vor allem in den von der Pandemie betroffenen Sektoren geben, deren entlassene Arbeiter anderswo eine Beschäftigung fanden, sagte er.