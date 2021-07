Ungarns Militär verpflichtet sich zur Erfüllung von EU- und NATO-Aufgaben

Das ungarische Militär ist entschlossen, seine Aufgaben als Verbündeter innerhalb der Europäischen Union und der NATO zu erfüllen, sagte Armeechef Romulusz Ruszin-Szendi nach einem Treffen mit General Claudio Graziano, dem Vorsitzenden des EU-Militärausschusses (CEUMC), am Donnerstag in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Bei dem Treffen wurden die militärischen Aktivitäten der EU sowie aktuelle Themen, Herausforderungen und Aufgaben im Zusammenhang mit den ungarischen Streitkräften besprochen, sagte Ruszin-Szendi nach der Veranstaltung auf einer gemeinsamen Pressekonferenz. Er informierte Graziano über die Organisationsstruktur der ungarischen Armee und das umfassende militärische Entwicklungsprogramm Ungarns sowie über die Teilnahme Ungarns an EU-Militäreinsätzen. Ruszin-Szendi informierte den General auch über militärische Aufgaben im Zusammenhang mit Migration und Pandemieabwehr sowie über gemeinsame Themen mit der NATO und der EU.

In seiner Antwort auf eine Frage verwies Ruszin-Szendi auf die Teilnahme Ungarns an vier ausländischen EU-Militärmissionen. Dazu gehören die 169-köpfige Mission in Bosnien und Herzegowina auf dem westlichen Balkan, das 20-köpfige Kontingent, das in Mali beratende und ausbildende Aufgaben übernimmt, sowie ungarische Soldaten, die in Georgien und im Mittelmeerraum in migrationsbezogenen Missionen dienen, sagte er. Ab Herbst wird sich Ungarn der schnellen Eingreiftruppe der EU anschließen.

Graziano sagte auf der Pressekonferenz, dass sich die militärische Situation im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie verschlechtert habe. Er zeigte sich besorgt über eine sich verschlechternde Sicherheitslage nach der Pandemie. „Aus diesem Grund muss die EU ihre Verteidigungsinitiativen verstärken“, sagte er. Der General wies auf die aktive Beteiligung der EU und der ungarischen Streitkräfte an der Pandemieabwehr hin und dankte den ungarischen Streitkräften für die stetige und qualitativ hochwertige Erfüllung der Aufgaben in den Missionen der gemeinsamen Sicherheitspolitik der EU.