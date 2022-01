V4-Verteidigungsausschüsse unterstützen die Einheit von NATO und EU

Die Verteidigungs- und Strafverfolgungsausschüsse der Parlamente der Visegrad-Gruppe haben ihre Unterstützung für eine ungeteilte NATO und Europäische Union zum Ausdruck gebracht, sagte Lajos Kósa, der Vorsitzende des ungarischen Ausschusses, nach einem Treffen seiner V4-Kollegen am Freitag in Debrecen, im Osten Ungarns – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Im Mittelpunkt der Klausurtagung, an der auch Slowenien als Beobachter teilnahm, standen Fragen der strategischen und langfristigen Zusammenarbeit sowie aktuelle Themen wie die Lage in der Ukraine, sagte Kósa auf einer Pressekonferenz. Die Teilnehmer gaben eine gemeinsame Erklärung zum Entwurf des Migrations- und Flüchtlingspakts der EU sowie zur Verteidigungszusammenarbeit zwischen den Visegrad-Ländern ab.

In ihren Erklärungen warnten die Ausschussvorsitzenden davor, dass eine weitere Verschärfung der Spannungen um die Ukraine eine Welle der Massenmigration auslösen und eine ähnliche Situation wie die weißrussische Migrationskrise herbeiführen könnte, und forderten einen komplexen Ansatz. Es sei von entscheidender Bedeutung, ein Migrations- und Flüchtlingssystem auf europäischer Ebene zu schaffen, das in der Lage sei, „die Herausforderungen, den Migrationsdruck an den Außengrenzen der EU sowie die hybriden Angriffe, bei denen die Migration als Mittel eingesetzt wird, zu bewältigen“, heißt es in der Erklärung.

In ihrer Erklärung riefen die Unterzeichner die EU außerdem dazu auf, „jegliche migrationsauslösenden Maßnahmen zu vermeiden“. Die Teilnehmer des Treffens brachten auch ihre Unterstützung für die Bemühungen des ungarischen V4-Vorsitzes zum Ausdruck, die Zusammenarbeit „in einem V4+“-Format angesichts der gemeinsamen Sicherheitsbedrohungen und Herausforderungen zu fördern, so Kósa.