Gulyás: Ungarn verhandelt seit Monaten mit Brüssel über EU-Wiederaufbaufonds

Bei einer regelmäßigen Pressekonferenz sagte der Stabschef des Ministerpräsidenten, dass die Regierung seit Monaten in Gesprächen mit Brüssel über den EU-Wiederaufbaufonds nach der Pandemie sei, und wies Berichte, die etwas anderes behaupteten, als „Fake News“ zurück – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Gergely Gulyás fügte jedoch hinzu, dass die Europäische Kommission kürzlich „absurde Forderungen“ in Bezug auf Angelegenheiten formuliert habe, die bereits geregelt seien. „Aber Berichte, dass Brüssel Ungarns Plan abgelehnt hat oder dass die Gespräche gestoppt wurden, sind Fake News“, fügte er hinzu. Die Gespräche liefen gut, sagte er, und drückte die Hoffnung aus, dass Ungarns Sanierungsplan genehmigt werde.

In der Zwischenzeit sagte Gulyás, dass im Rahmen eines neuen Regierungsprogramms Allgemeinmediziner Personen über 60 Jahre in ihren Häusern besuchen werden, um sie davon zu überzeugen, den Impfstoff gegen das Coronavirus anzunehmen. Diejenigen, die sich jetzt für den Impfstoff anmelden, können die erste Impfung innerhalb von zwei Tagen erhalten, sagte er. Die Pandemie ist noch nicht vorbei, warnte Gulyás. Experten erwarten eine vierte Welle, die vor allem für diejenigen gefährlich ist, die den Impfstoff nicht erhalten haben, sagte er. Die sechs Impfstoffe, die heute in Ungarn verwendet werden, bieten alle Schutz gegen alle bekannten Mutationen des Virus, sagte er.

Gulyás merkte an, dass sich die Delta-Variante des Virus sechs- bis siebenmal so schnell ausbreiten könne wie das ursprüngliche Virus. Er sagte, Ungarn sei eines der sichersten Länder Europas, was den Status der Epidemie angehe. Bislang hätten mehr als eine halbe Million Menschen das Digitale Grüne Zertifikat der EU beantragt, sagte er und forderte die Reisenden auf, sich über die Covid-Vorschriften ihres Ziellandes zu informieren. Gulyás sagte, die meisten Länder akzeptierten die von der Weltgesundheitsorganisation zugelassenen Impfstoffe, darunter auch Chinas Sinopharm-Impfstoff. Was Ungarns Coronavirus-Statistiken betrifft, sagte er, dass diejenigen, die in den letzten Tagen an der Infektion gestorben sind, nicht geimpft worden waren.

Zu einem anderen Thema sagte er, dass die Regierung den Export bestimmter Baumaterialien an eine Registrierung knüpft, um die steigenden Preise zu dämpfen. Solche Exporte von einer staatlichen Genehmigung abhängig zu machen, sei an EU-Verfahren gebunden und könne daher erst am 1. Oktober in Kraft treten, sagte Gulyás. Die Einführung eines Exportregisters liege jedoch in der Zuständigkeit der Regierung und könne sofort umgesetzt werden, sagte er. Die Maßnahme werde die Exporte von Stahl- und Eisenprodukten, Dämmstoffen, Sand, Stein, Kies und Schotter betreffen, sagte er.

Ungarn führt eine Übergewinnsteuer für den Bergbau ein, die zu zahlen ist, wenn bestimmte Materialien wie Stein, Gips, Kreide, Kiesel, Sand und Ton über einem von der Regierung festgelegten Preis verkauft werden. Das Gleiche wird für die Produktion von Zement, Kalk und Gips gelten, sagte Gulyás. Die Steuer wird nur Unternehmen auferlegt, deren Jahresumsatz 3 Mrd. Forint (8,5 Mio. EUR) übersteigt, und wird 90% der Differenz zwischen dem staatlich festgelegten Preis und dem Angebotspreis betragen, sagte er.