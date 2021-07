Warum die technologische Entwicklung eines Landes oft zu einem wichtigen Kriterium für die Wahl als Reiseziel im Jahr 2021 ist

Auf welche Aspekte legen Reisende Wert, wenn sie sich für ein Reiseland entscheiden? In einer Studie geben rund 87 % der Reisenden an, dass sie sich für Reiseziele entscheiden würden, die technologisch fortschrittlich sind. Der Hauptgrund dafür ist, dass dies die gesamte Reise für sie wesentlich einfacher macht. Zusätzlich bereichert die Technologie ihre Erfahrungen. Schließlich ermöglichen neue Entwicklungen ein interaktiveres Erlebnis und das ist es, was Reisende suchen.

Daher ist die technologische Entwicklung der wichtigste Faktor, der die Entscheidung von Personen, ein bestimmtes Land zu besuchen, beeinflusst. In diesem Artikel werden wir zahlreiche Gründe diskutieren, warum die technologische Entwicklung eines Landes zu einem wichtigen Kriterium geworden ist, wenn Reisende sich für ein Reiseziel entscheiden.

Mobile Technologie bietet viele Vorteile auf Reisen

Heutzutage machen die Menschen alles mit ihren Smartphones, sei es das Telefonieren oder das Genießen von Unterhaltungsangeboten. Man geht davon aus, dass etwa 74 % der Nutzer ihre Mobiltelefone für Aktivitäten wie Spiele, Glücksspiele und mehr nutzen. Deshalb haben sich Websites wie William Hill mit ihren Österreich Sportwetten auch auf Handys verlagert, um das Erlebnis der Nutzer zu verbessern. Davon profitieren sowohl die Website als auch die Besucher selbst, weil es einfach bequem ist. Auch mit der mobilen Version der Seite können Benutzer Live-Streams von Spielen ansehen oder sogar unterwegs Wetten abschließen.

Touristen wollen auf ihren Reisen nicht auf die die mobile Technologie verzichten. Denn mit ihr haben sie die Möglichkeit, Hotels zu günstigeren Preisen zu buchen und sich viel effizienter im Land zu bewegen. Aus diesem Grund sind sie eher geneigt, Länder zu besuchen, die 5G-Technologie nutzen. Länder, in denen es an Internet- und Mobilfunkkonnektivität mangelt, haben da mittlerweile häufig das Nachsehen.

Sie erhöht das Sicherheitsgefühl durch das Internet der Dinge

Eine Reise zu einem unbekannten Ort mag Spaß machen und aufregend sein, aber jeder Tourist hat die eine Frage im Hinterkopf: Werden wir dort sicher sein, wohin wir reisen? Heutzutage nutzen viele Länder das Internet der Dinge (IoT) für Tracking-Zwecke, um sicherzustellen, dass Touristen in ihrem Land sicher bleiben.

Zum Schutz des Gepäcks können beispielsweise Peilsender an Gepäckstücken angebracht werden. Auch vernetzte Datensysteme nutzen das Internet der Dinge, um Touristen an verschiedenen Orten einchecken zu können und ihr Reiseverhalten zu verfolgen. Falls ein Reisender vermisst wird oder aus anderen Gründen ausfindig gemacht werden muss, werden diese Systeme genutzt, um den Reisenden schnell aufzuspüren und im Notfall zu überprüfen.

Augmented-Reality-Technologie bringt Touristen dazu, ein bestimmtes Ziel zu besuchen

Die Technologie hat das Reisen für viele revolutioniert. Mittlerweile sehen sich viele Personen das Land, das sie eventuell besuchen wollen, sowie die Sehenswürdigkeiten, die es dort gibt, und die Hotels, in denen sie dann übernachten könnten, vorher an. Dies geht jedoch nicht in jedem Land. Aus diesem Grund suchen Reisende sich Länder aus, die mit AR-Technologie ausgestattet sind, damit sie diesen Einblick zuvor erhalten können. Viele beliebte Reiseziele wie die Türkei, Irland, Italien, Deutschland und viele andere bieten Reisenden aktuell die Möglichkeit, die Sehenswürdigkeiten zu erkunden, bevor sie tatsächlich vor Ort ankommen. Dadurch sind Menschen eher geneigt, diese Orte auch tatsächlich zu besuchen.

Fazit

Die technologische Entwicklung ist in allen Ländern rund um den Globus für alle Branchen unerlässlich, in der Tourismusbranche ist sie jedoch aufgrund des wachsenden Wettbewerbs extrem wichtig. Die Integration der Technologie in den Tourismus verschafft den Ländern einen gewissen Vorteil, der die Menschen dazu bringt, ein bestimmtes Land im Gegensatz zu anderen Reisezielen häufiger zu besuchen. Mit Hilfe verschiedener technologischer Fortschritte wie Augmented Reality, Internet der Dinge und fortschrittlicher Mobiltechnologie stehen bestimmte Länder bei vielen Reisenden ganz oben auf der Wunschliste. Integrierte Technologiesysteme sind jetzt das, was Länder in Betracht ziehen sollten, um ihren Tourismus zu steigern.