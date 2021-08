Acht Tote bei Busunfall auf der M7, viele Verletzte, Straßen gesperrt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag um 4.55 Uhr auf der Autobahn M7 bei Kilometer 70 im Bereich Szabadbattyán in Richtung Budapest, wo ein ungarischer Bus auf die Seite kippte – berichtet das Nachrichtenportal 24.hu.





Den ersten Daten zufolge kamen acht Menschen am Unfallort ums Leben, acht wurden schwer verletzt und vierzig weitere erlitten leichte Verletzungen. Sie werden behandelt und in Krankenhäuser gebracht. Nach neuesten Informationen von 24.hu befanden sich in dem Bus ungarische Touristen, die in Kroatien Urlaub machten.

Anett Szabó-Bisztricz, Sprecherin der Katastrophenschutzdirektion des Komitats Fejér, sagte der Nachrichtenagentur MTI, der Bus habe die Leitplanke durchbrochen und sei in den Brückenpfeiler der Autobahnüberführung gekracht. In dem Bus befanden sich mehr als fünfzig Fahrgäste, und die Freiwilligen Feuerwehren von Székesfehérvár und Sárszentmihály begannen unter der Leitung des Katastrophenschutzes des Komitats mit der Rettung der Fahrgäste aus zwei Richtungen, von vorne und von der Rückseite des Fahrzeugs.

Nach Angaben von Útinform werden die Fahrzeuge an der Ausfahrt bei Kilometer 70 umgeleitet. Diejenigen, die auf der Autobahn M7 vom südlichen Teil des Plattensees nach Hause fahren, sollten an der Ausfahrt bei Kilometer 90 die Autobahn in Richtung Enying-Simontornya-M6 verlassen oder die Hauptstraßen 71, 710, 72 und 8 nach Norden nehmen.

Útinform meldete außerdem, dass auf der Autobahn M7 in Richtung Balaton bei Kilometer 44 in der Nähe von Velence drei Autos auf der inneren Fahrbahn zusammenstießen und einen Stau verursachten.