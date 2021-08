Rettungsflug aus Afghanistan landet in Budapest

Das erste Flugzeug, das an der Rettungsaktion in Afghanistan beteiligt war, ist am späten Sonntag mit 173 Menschen an Bord in Budapest gelandet, sagte Außenminister Péter Szijjártó – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Viele der Menschen an Bord des Flugzeugs wurden auf Ersuchen der Vereinigten Staaten und Österreichs gerettet, sagte Szijjártó auf einer Pressekonferenz. Im Gegenzug erwarte die Regierung von ihren Verbündeten, einschließlich der US-Soldaten, die die Operationen auf dem Flughafen von Kabul überwachen, dass sie die Einreise der Personen, die Ungarn zu evakuieren beabsichtigt, nicht behindern, sagte Szijjártó.

Er fügte hinzu, es sei eine „inakzeptable“ Erklärung, dass die Überfüllung des Flughafens sie daran hindere, diese Personen einreisen zu lassen. „Wir tragen nicht zu den Menschenmassen bei, unser Flugzeug ist da, und wenn die Leute reinkommen, können sie das Flugzeug besteigen“, sagte er. Das Thema wurde auf mehreren Plattformen angesprochen und es wurden Fortschritte erzielt, aber die Zusammenarbeit sollte noch flexibler sein, fügte er hinzu.

Er sagte, dass ungarische Soldaten vor Ort seien, die bei der Identifizierung und Einreise von Personen helfen. Neben ungarischen Staatsbürgern gebe es auch Hunderte von Einheimischen, die in den letzten Jahren dem ungarischen Kontingent geholfen hätten und nun gerettet werden müssten, fügte er hinzu. Ungarn verhalte sich bei den Evakuierungen gegenüber anderen Ländern als absolut loyaler und zuverlässiger Verbündeter und erwarte die gleiche Haltung von seinen Verbündeten, sagte er.