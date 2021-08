Die Chartersaison wird auch in diesem Jahr kurz sein, aber ein Reisebüro wird den Flughafen Hévíz-Balaton von Frühjahr bis Herbst nächsten Jahres anfliegen, berichtet termalonline.hu.





In den letzten Jahren kamen hauptsächlich deutsche Touristen mit Charterflügen in den Kurort, die von zwei deutschen Reisebüros aus sieben deutschen Städten organisiert wurden. Für 2022 plant eine Agentur bereits eine ganze Saison in Hévíz.