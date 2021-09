Orbán: Schutz des Karpatenbeckens ist eine jahrhundertelange Aufgabe der Ungarn

„Die Ungarn haben ihre Mission nie aus den Augen verloren“, erklärte Ministerpräsident Viktor Orbán am Donnerstag in einer Rede im Budapester Mathias-Corvinus-Collegium – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Orbán sagte, das 21. Jahrhundert gehöre Asien, auch wenn Europa mit Stolz „sein geistiges Primat“ trage. Die Vereinigten Staaten hingegen hätten sich an die globale wirtschaftliche und militärische Führungsrolle gewöhnt, fügte er hinzu. Er sagte, der Westen habe 400 Jahre lang die Welt mit einem Gefühl der Außergewöhnlichkeit und einer Mission regiert, die ihm Inspiration und Selbstvertrauen gegeben habe. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts stehe die westliche Zivilisation jedoch vor ernsthaften Herausforderungen. In Amerika habe sich ein „wacher“ Neomarxismus durchgesetzt, während Europa von einer muslimischen demografischen, politischen und wirtschaftlichen Flut heimgesucht werde, die in Frankreich, Italien, den Niederlanden, Belgien, Deutschland und Österreich eine neue Situation schaffe.

Der Westen, so Orbán, sei nicht in der Lage, angemessene politische Lösungen für diese Probleme zu finden. „Wir Mitteleuropäer glauben, dass der Westen allmählich den Glauben an seine eigene Mission verloren hat“, sagte er. Er sucht nicht mehr nach dem Sinn seiner eigenen Geschichte, sondern interpretiert bestimmte Epochen um oder löscht sie mit einem Gefühl der Scham aus, ohne Alternativen zu entdecken. Orbán erinnerte an Karl Poppers Ideen zur „offenen Gesellschaft“ und betonte, dass Popper jeden besonderen Wert oder historischen Auftrag, der der Nation oder der politischen Gemeinschaft zugeschrieben wird, als Feind der offenen Gesellschaft ansieht. Dies sei die vielleicht einflussreichste und destruktivste westliche Denkweise nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Das Konzept der offenen Gesellschaft habe dem Westen den Glauben an seine eigenen Werte und seine historische Mission geraubt, so der Ministerpräsident.

Angesichts der gegenwärtigen „muslimischen Flut“ und des Aufstiegs Asiens sei der Westen nicht in der Lage, sich seiner eigenen Mission zu stellen, fügte er hinzu. Orbán argumentierte, dass die Mitteleuropäer glaubten, dass sie ohne eine Mission zum Scheitern verurteilt seien. Historisch gesehen hätten die Ungarn die Aufgabe übernommen, die Koexistenz und den Wohlstand der im Karpatenbecken lebenden Völker zu sichern und dafür zu sorgen, dass dieses Gebiet nicht in den politischen und kulturellen Rahmen der deutschen oder osmanischen Welt eingebettet werde. Er erinnerte an die tatarischen Invasionen, die muslimischen Invasionen im Mittelalter, die Nazi-Besetzung, die sowjetische Besatzung und den antichristlichen Charakter der Jahrzehnte des Kommunismus. Der Schutz des Karpatenbeckens und des Christentums sei eine Aufgabe von nationaler, mitteleuropäischer und sogar europäischer Bedeutung, sagte er.

Der Ministerpräsident sagte, das Christentum stehe für den Glauben und die vom Glauben inspirierten und geprägten Lebensformen; die christliche Demokratie stehe für Lebensformen, die aus vom christlichen Glauben geprägten Gesellschaften erwachsen seien. Dementsprechend habe Mitteleuropa eine andere Lebensauffassung und Wertschätzung der Nation. Orbán sagte, die westeuropäischen Staats- und Regierungschefs sähen Meinungsverschiedenheiten über Geschlechterfragen, Migration und nationale Souveränität als Rückständigkeit in der Entwicklung an. „Aber sie verstehen nicht, dass wir über einen tiefen kulturellen, geopolitischen und philosophischen Unterschied sprechen.“ Orbán sagte, die Ungarn sähen ihre Arbeit als einen persönlichen Beruf an, von dem ihr Leben abhänge, der „uns zu einem gemeinsamen Schicksal zusammenführt“ und „unendliches Selbstwertgefühl“ verleihe. An die Studenten gewandt, sagte er, dass es die Pflicht eines geistigen Volkes sei, diese Mission zu verstehen und über sie und ihre wechselnden Formen in den öffentlichen Angelegenheiten nachzudenken.