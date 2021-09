Papst Franziskus lobt den „ökumenischen Geist, den Schutz der Familie und das ökologische Bewusstsein“ der Ungarn

Papst Franziskus hat am Mittwochabend in einem informellen Gespräch mit Journalisten den „ökumenischen Geist, den Schutz der Familie und das ökologische Bewusstsein“ der Ungarn gelobt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Der Pontifex sagte auf dem Flug von der Slowakei in die Vatikanstadt, dass die „Beschwerden“ über seinen eintägigen Besuch in Budapest, wo er am Sonntag die Abschlussmesse des 52. Eucharistischen Kongresses feierte, auf einem „Missverständnis“ beruhten. Der Besuch in der Slowakei sei früher organisiert worden, was seine Zeit in Ungarn einschränkte, sagte er. Der Papst wies darauf hin, dass er den ungarischen Präsidenten János Áder am Sonntag zum dritten Mal getroffen habe. „Ich habe dem Präsidenten versprochen, einen weiteren Besuch in Ungarn im nächsten Jahr oder in einem anderen Jahr zu prüfen“, sagte er.

Zu dem Treffen mit dem Präsidenten und Ministerpräsident Viktor Orbán sagte der Pontifex, dass das 40-minütige Treffen „in einer freundlichen Atmosphäre“ stattfand und sich zum Teil auf Umweltthemen konzentrierte. „Ich begrüße das ökologische Bewusstsein der Ungarn“, sagte er. Papst Franziskus sagte, sie hätten auch Ungarns Maßnahmen zum Schutz der Familie diskutiert. „Während in Westeuropa die Sorge vor einem demographischen Winter zunimmt“, sagte Franziskus, er habe in Ungarn und der Slowakei „viele junge Paare und Kinder“ gesehen.

Neben anderen Themen ging Franziskus auch auf die Rechte von LGBTQ ein. Er sagte, die Regierungen hätten die Pflicht, „gleichgeschlechtlichen Paaren, die zusammenleben, zu helfen und ihre Rechte zu schützen“, sagte aber, „das hat nichts mit dem Sakrament der Ehe zu tun“. „Wir müssen jeden respektieren, aber bitte verlangen Sie nicht von der Kirche, dass sie ihre eigenen Wahrheiten verleugnet“, sagte er. Während der Gespräche wurde Franziskus ein Brief von Edith Bruck, einer in Ungarn geborenen Holocaust-Überlebenden, überreicht. In diesem Zusammenhang warnte der Papst, dass der Antisemitismus auf dem Vormarsch sei. Er „lebt wieder auf, er ist in Mode“, sagte er.