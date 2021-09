Papst Franziskus beendet Internationalen Eucharistischen Kongress in Budapest

In der Abschlussmesse des Internationalen Eucharistischen Kongresses in Budapest drückte Papst Franziskus seinen Wunsch aus, dass das Kreuz für die Teilnehmer „die Brücke zwischen der Vergangenheit und der Zukunft“ sein möge – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Bevor er am Ende der Messe auf dem Heldenplatz das Angelusgebet sprach, sagte der Papst, dass das Gefühl der Religion der ungarischen Nation das Leben gebe. Das in den Boden gepflanzte Kreuz „lädt uns nicht nur ein, fest zu wurzeln, sondern streckt auch seine Arme nach oben und zu allen aus“, sagte er. „Das Kreuz lädt uns ein, fest in unseren Wurzeln zu stehen, aber wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben“, sagte der Papst und fügte hinzu, dass die Gläubigen auch „aus der Quelle schöpfen und denen zu trinken geben sollen, die in unserer Zeit Durst haben“. „Ich wünsche euch, dass ihr geerdet und offen seid, verwurzelt und rücksichtsvoll“, sagte Franziskus. Er sagte, das Missionskreuz rufe die Gläubigen dazu auf, das Evangelium und die Botschaft der ewigen Liebe Gottes zu verkünden. „In der heutigen Welt, die nach Liebe hungert, ist dies die Nahrung, nach der sich alle Ungarn sehnen“, sagte er.

Der Papst dankte der „großen ungarischen christlichen Familie“, die er „in ihren Riten, ihrer Geschichte, ihren Brüdern und Schwestern, den Katholiken und den Angehörigen anderer Konfessionen, die alle auf dem Weg zur vollen Einheit sind“, umarmen wolle.