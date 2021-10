Áder: Plastik könnte bis 2050 die Fische in den Meeren überwiegen

Alle zehn Sekunden gelangt das Äquivalent eines Lastwagens voller Plastikmüll in die Ozeane, sagte Präsident János Áder am Mittwoch in einem Interview im Zusammenhang mit der bevorstehenden Nachhaltigkeitsmesse Planet Budapest 2021 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Prognosen der Vereinten Nationen zeigen, dass dies in Verbindung mit den Auswirkungen der Überfischung dazu führen könnte, dass es bis 2050 mehr Plastik als Fisch gibt. Áder erklärte gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass ein Drittel der Weltbevölkerung ihre Proteine aus den Ozeanen bezieht und die Menge an Fisch daher von entscheidender Bedeutung für die Ernährung einer wachsenden Bevölkerung ist.

Der Schutz der Meere und Ozeane sei auch deshalb so wichtig, weil das Phytoplankton im Wasser mehr Kohlendioxid absorbiere als alle Wälder der Welt. Plastikmüll, der in den Ozeanen landet, ist kein kosmetisches Problem, sagte er. Er zerfällt in Mikroplastik, das dann in die Nahrungskette gelangt und früher oder später im Menschen landet, fügte er hinzu. Áder sagte auch, dass die Überfischung gestoppt werden müsse und der Anteil der geschützten Meeresgebiete von derzeit unter 10 % auf 30 % erhöht werden sollte.

In Ungarn könnte der Verzehr von Meeresfrüchten durch Süßwasserfisch ersetzt werden, sagte er und rief die Ungarn auf, „zu den alten Rezepten zurückzukehren“. Ungarn könne am besten zu den internationalen Bemühungen um den Schutz der Ozeane beitragen, indem es seine Flüsse sauber halte und Qualitätsfisch produziere, fügte er hinzu.