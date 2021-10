Erntedank am 3. Oktober 2021 in der Deutschsprachigen Evangelischen Gemeinde Balaton-Héviz

Bei strahlendem Sonnenschein konnte die Gemeinde am 3. Oktober den Erntedanktag feiern. Pfarrerin Rita Mick-Solle lud die Gottesdienstbesucher zu einem Gespräch mit den Früchten des Altars ein.





Da erzählte die Kartoffel von ihrem Frust, unansehnlich dick, braun zu sein. Aber manchmal muss man eben genauer hinschauen, stellte die Pfarrerin fest, um verborgene Schätze zu sehen. So kann die Kartoffel durchaus attraktiv als Kloß, Puffer, Chips oder Pommes daherkommen. Die aus Italien stammende Zucchini galt noch vor fünfzig Jahren als exotisches Gemüse, heute gehört sie zur Standardbestückung eines jeden Gemüsestandes. Sie steht als Beispiel für gelungene Integration, genauso wie die Kartoffel. Erfolgreiche Integration braucht seine Zeit und auch sehr viel Geduld.

Weintrauben stehen symbolisch dafür, alles Überflüssige zu entfernen und die Pfarrerin erinnerte daran, dass Jesus die Menschen mit Weinreben verglich. So wie der Winzer alle schmückenden Blätter von einem Weinstock entfernt, damit im Herbst volle Weintrauben entstehen, so sollte der Mensch auch auf zierendes Beiwerk verzichten, denn alles was er wirklich braucht, erhält er von Gott.

Dann sprach sie mit einem Zierkürbis. „Was sucht der denn auf dem Altar als Erntedankgabe?“ fragte sie. Man kann ihn nicht essen, er hat keinen Nutzen und doch ist er als schöne Dekoration einfach nur so da. Aber auch das ist wichtig, das „einfach nur so da Sein“, das Genießen, denn Gott hat die Welt „einfach so“ geschaffen. Deshalb feiern wir ihn und sind dankbar für seine Geschenke. Wir danken ihm für die Ernte, auch wenn sie aufgrund der Trockenheit in diesem Jahr geringer ausgefallen ist. Wir danken ihm für die Natur, so wie er sie für uns erschaffen hat, mal sattgrün, mal Pusztabraun.

Freude und Dankbarkeit über die Ernte von eigenen Feldern und Gärten hat anschließend sozusagen einen „leiblichen“ Ausdruck gefunden. Nach dem Gottesdienst mit Abendmahl hat die Gemeinde in und vor dem Gemeinderaum an Biertischgarnituren Platz genommen und sich mit schmackhaftem Gulasch mit Nockerln und Salat gestärkt.