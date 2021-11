Ungarn ist nach der EMA-Zulassung des Pfizer-Impfstoffs bereit, Kinder unter 12 Jahren gegen Covid-19 zu impfen

Ungarn ist bereit, Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren gegen Covid-19 zu impfen, nachdem die europäische Arzneimittelbehörde die Verwendung des Impfstoffs von Pfizer für diese Altersgruppe genehmigt hat, so die staatliche Website koronavirus.gov.hu am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat am Donnerstag grünes Licht für die Impfung von Kindern zwischen 5 und 11 Jahren mit dem Corona-Impfstoff von Pfizer/BioNTech gegeben. Ungarn hat genügend Impfstoffe von Pfizer auf Lager, um die Impfung dieser Altersgruppe zu organisieren, und die Regierung hat weitere Impfstoffe für die Impfung von Kindern zurückgestellt, heißt es auf der Website.

Ungarn hat im Mai damit begonnen, Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren gegen Covid-19 zu impfen. 56 % dieser Altersgruppe seien inzwischen geimpft worden, so die Website. Kinder zwischen 12 und 15 Jahren erhielten die Impfungen einen Monat später und haben nun eine Impfrate von 36 %, so die Website. Auf der Website wird darauf hingewiesen, dass für die Impfung von Kindern unter 18 Jahren die Zustimmung der Eltern erforderlich ist. Seit Beginn der nationalen Impfkampagne in dieser Woche haben sich rund 6.000 Kinder zwischen 12 und 17 Jahren impfen lassen, die meisten von ihnen zum ersten Mal.