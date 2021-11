Erster Straßenbahnzug zwischen ungarischen Städten nimmt Betrieb auf

Der erste Straßenbahnzug in Ungarn, der die Städte Hódmezővásárhely und Szeged verbindet, nahm am Montag um 4.30 Uhr seinen Betrieb auf – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





János Lázár, Abgeordneter der Region und Regierungsbeauftragter für Verkehrsinvestitionen, sagte, der Zug brauche 35 Minuten zwischen den beiden Stadtzentren „und trägt dazu bei, dass Ungarn einer der besten Orte in Mitteleuropa ist.“ Der Minister für Innovation und Technologie, László Palkovics, sagte, der nächste Straßenbahnzug solle Debrecen in Ostungarn und Oradea (Nagyvárad) in Rumänien verbinden, „was der Investition eine politische Relevanz für die Ungarn über die Grenzen hinaus verleiht.“