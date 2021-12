Szijjártó: Kritiker des ungarisch-russischen Gasabkommens verschlafen die Diversifizierung der Energieversorgung

Diejenigen, die Ungarn für seine Zusammenarbeit mit Russland in Energiefragen kritisieren, haben es selbst versäumt, etwas für die Diversifizierung der Energieressourcen in der Region zu tun, so Péter Szijjártó, ungarischer Außen- und Handelsminister, auf dem Budapester LNG-Gipfel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Ungarn verfolge eine „verantwortungsvolle“ Energiepolitik und habe in den letzten Jahren oft davor gewarnt, dass die europäische Energieversorgung gefährdet sei, sagte er. Die Politik der Europäischen Union habe es versäumt, sich auf eine drohende Energiekrise vorzubereiten und diese zu verhindern, sagte er. „Sie hätte sich auf pragmatische Entscheidungen konzentrieren sollen, anstatt einen dogmatischen Ansatz zu verfolgen“. Trotz „einiger Schritte nach vorne“ habe es die EU-Energiepolitik nicht geschafft, die Situation in ihrer verwundbarsten Region radikal zu verändern, sagte Szijjártó. Die EU-Energiepolitik sei übermäßig politisiert, auch wenn „Erklärungen die Häuser nicht heizen werden“, sagte er. In der Zwischenzeit seien die westeuropäischen Gasreserven nicht in dem erforderlichen Maße gefüllt worden, und die EU habe es versäumt, eine Übergangszeit für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft vorzusehen, sagte er. „Die Kernenergie wird diskriminiert“, sagte er.

Ungarn hingegen habe immer Pläne zur Stärkung der Energiesicherheit unterstützt, wie etwa den Bau eines LNG-Terminals in Kroatien und von Verbindungsleitungen in den Nachbarländern, sagte Szijjártó. Obwohl es „allgemein bekannt war, dass Ungarns Vertrag mit Russland in diesem Jahr auslaufen würde“, versäumten es die Kritiker des Abkommens, die für die Diversifizierung notwendigen Investitionen, Finanzierungen und Infrastrukturverbesserungen sicherzustellen, fügte er hinzu. Daher musste „Ungarn einen neuen Vertrag mit Gazprom abschließen, das, ob es uns gefällt oder nicht, ein wichtiger Akteur in der Region ist“, sagte er. Der Vertrag garantiere eine zuverlässige und erschwingliche Energiesicherheit in Ungarn, so Szijjártó.

Was die weitere Diversifizierung betrifft, so sagte Szijjártó, dass die Gasressourcen Aserbaidschans zu einer Lösung des Problems beitragen könnten. Das kroatische LNG-Terminal sei zwar „historisch wichtig und hat dazu beigetragen, die Energiepreise in Ungarn niedrig zu halten“, seine Kapazität werde aber keinen wesentlichen Beitrag zur Diversifizierung leisten, sagte er. Die Diversifizierung der Energieversorgung ist ein wichtiges Thema, aber die ungarische Regierung wird weiter daran arbeiten, die Versorgungssicherheit im Land zu gewährleisten, fügte der Minister hinzu.