Die Zahl der Gästeübernachtungen in gewerblichen Beherbergungsbetrieben in Ungarn stieg im Oktober von einem niedrigen Niveau aus um 79 % auf 1.733.000, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Zahl der Gästeübernachtungen ausländischer Besucher stieg um 565,1 % auf 694.000, während die der inländischen Reisenden um 20,3 % auf 1.039.000 anstieg.