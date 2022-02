Verbot von Einwegplastik in Ungarn zeigt deutliche Erfolge

Das im vergangenen Jahr in Ungarn eingeführte Verbot von Einwegplastikprodukten habe deutliche Ergebnisse gebracht, berichtete die Tageszeitung Magyar Nemzet am Dienstag unter Berufung auf den Staatssekretär für die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft, Energie und Klimapolitik – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Attila Steiner sagte, dass die Bestände der meisten Unternehmen an Einwegplastikprodukten seit dem Inkrafttreten des Verbots am 1. Juli 2021 aufgebraucht seien. Die Einzelhändler haben sich gut auf die Änderungen eingestellt und sind von Plastiktüten auf biologisch abbaubare Materialien umgestiegen, während viele Papier- und Cateringunternehmen Pappteller und Holzbesteck eingeführt haben. „Online-Umfragen zeigen, dass die Menschen mit den Beschränkungen einverstanden sind und … alternative Lösungen gefunden haben“, sagte er.

Weggeworfene Plastiktüten haben eine spürbare Auswirkung auf die Umwelt, und eine Initiative mit dem Namen „Let’s Clean the Country“ und eine App zur Aufdeckung illegaler Mülldeponien wurden eingeführt, um dieses Problem anzugehen, sagte er. Gesetzliche Beschränkungen in Kombination mit einem Abfallsammelsystem namens „You Pick it Up“ seien besonders wirksam, um eine sauberere Umwelt zu schaffen.

Im Einklang mit den Beschränkungen der Europäischen Union sind Hersteller und Einzelhändler seit Juli letzten Jahres verpflichtet, die Käufer besser über die Umweltauswirkungen von Kunststoffen und die Abfallsammlung zu informieren. Dies wurde durch ein im Januar eingeführtes Registrierungssystem verbessert, mit dem überwacht werden kann, wie diese Verpflichtungen eingehalten werden, fügte er hinzu. Die Regierung hat im vergangenen Jahr 10 Milliarden Forint zur Verfügung gestellt, um Unternehmen bei der technologischen Aufrüstung zu unterstützen, und unter www.vali.hu wurde ein Informationsportal eingerichtet, das ihnen bei der Beantragung von Fördermitteln helfen soll, sagte er.

Das Parlament hat im vergangenen Jahr die wichtigsten Richtlinien zur Reform der Abfallwirtschaft verabschiedet, ein wichtiges Element davon ist das Recycling von Plastik- und Glasbehältern für Getränke und Metalldosen. Als Reaktion auf eine Online-Umfrage, die zeigte, dass die Menschen die Einführung härterer Strafen gegen illegale Abfälle unterstützen würden, hat die Regierung außerdem mit der Vorbereitung eines neuen Systems begonnen, um dieses Problem anzugehen, fügte er hinzu. Steiner sagte, dass die Meinungsbildung in der Öffentlichkeit der Schlüssel zum Wandel sei, und er begrüßte es, dass die Kinder auf positive Botschaften reagierten.