Tourismus-Website von Veszprém erneuert

Die Tourismus-Website der Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. wurde moderner als bisher gestaltet, an die Bedürfnisse der heutigen Nutzer angepasst und inhaltlich erneuert, so die Präsentation am Donnerstag in der Hauptstadt des Bakony – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Auf der Pressekonferenz sagte Gyula Porga, Bürgermeister von Veszprém, dass es neben den infrastrukturellen Entwicklungen im Rahmen des Programms „Kulturhauptstadt Europas 2023“ auch wichtig sei, dass die Einwohner von Veszprém und die Touristen, die in die Stadt kommen, einen möglichst einfachen Zugang zu Informationen über Programme und Sehenswürdigkeiten haben.

Beáta Bérczi, Geschäftsführerin der Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. sagte, dass die Website veszpreminfo.hu die Stadt als einheitliches touristisches Erlebnis präsentieren wird, mit einem leicht lesbaren, benutzerfreundlichen und ästhetischen Erscheinungsbild, sowohl auf Englisch und Deutsch als auch auf Ungarisch. Sie fügte hinzu, dass bei der eigenfinanzierten Entwicklung auch großen Wert auf die Suchmaschinenoptimierung gelegt wurde.

Als inhaltliche Neuerungen hob die Geschäftsführerin die Wunschliste hervor, die die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Blöcken zusammenfasst, die zielgruppen- und saisonbezogenen Pauschaltipps sowie die Möglichkeit, Pauschalangebote und Führungen online zu buchen.