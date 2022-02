Wahlkampf in Ungarn hat offiziell begonnen

Der Wahlkampf für die ungarischen Parlamentswahlen am 3. April und das gleichzeitig stattfindende nationale Referendum über das Kinderschutzgesetz hat am Samstag offiziell begonnen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Nach dem ungarischen Wahlgesetz beginnt der Wahlkampf offiziell fünfzig Tage vor dem Wahltermin und dauert bis zur Schließung der Wahllokale um 19 Uhr. Nach dem Gesetz können die Wähler bei der Wahl, die in einem einzigen Wahlgang über 199 Sitze entscheidet, zwei Stimmen abgeben. Mit der einen werden die Abgeordneten in 106 einzelnen Wahlkreisen direkt gewählt, mit der anderen eine Parteiliste. Potenzielle Kandidaten müssen bis zum 25. Februar um 16 Uhr 500 Unterschriften sammeln, um in einem einzelnen Wahlkreis zu kandidieren. Die Kandidaten müssen 500 gültige Empfehlungszettel sammeln, um zu kandidieren, und sie müssen vom Wahlausschuss des jeweiligen Wahlkreises registriert werden.

Das Wahlverfahrensgesetz verbietet das Anbringen von Wahlplakaten an geschützten Denkmälern, in Naturschutzgebieten oder an den Fassaden staatlicher und kommunaler Regierungsgebäude oder innerhalb ihrer Anlagen. Politische Anzeigen können von Printmedien veröffentlicht werden, die sich bis zum 18. Januar beim Landesrechnungshof angemeldet haben. Fernseh- und Rundfunkanstalten sind verpflichtet, politische Werbung nach einheitlichen Kriterien kostenlos zu veröffentlichen. Kommerzielle Sender mussten dem Nationalen Wahlausschuss bis zum 12. Februar um 16 Uhr mitteilen, ob sie politische Werbung in ihr Programm aufnehmen wollen. Am Tag der Wahl dürfen sie keine politischen Werbespots ausstrahlen. Während des Wahlkampfs sind die Organisatoren nicht verpflichtet, eine Wahlkundgebung bei der Polizei anzumelden. Sie sind jedoch verpflichtet, eine schriftliche Genehmigung für die Nutzung öffentlicher Flächen bei der zuständigen Kommunalverwaltung oder den zuständigen Behörden einzuholen.