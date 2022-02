Orbán: Energiekrise Beweis für gescheiterte EU-Klimapolitik

Ministerpräsident Viktor Orbán sagte am Montag, die Energiekrise in Europa sei „ein Beweis dafür, dass die Klimapolitik der Europäischen Union gescheitert ist“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Orbán sagte auf einer Pressekonferenz nach Gesprächen mit dem slowenischen Ministerpräsidenten Janez Janša, dass die slowenische Regierung, die in der zweiten Jahreshälfte 2021 die rotierende EU-Ratspräsidentschaft innehatte, „alles in ihrer Macht Stehende getan hat, um die EU vor einem bevorstehenden Anstieg der Energiepreise zu warnen, auf den wir nicht vorbereitet waren“. Andere mitteleuropäische Länder hätten dasselbe getan, sagte er.

Er sagte, die EU setze auf langfristige Preiserhöhungen als Anreiz für die Menschen, ihren Verbrauch zu senken. „Sie haben es jedoch versäumt, Schutzmaßnahmen gegen Spekulationen vorzusehen“, sagte er. „Wir brauchen einen neuen Plan, denn der nächste Schritt des alten Plans“ wäre die Erhöhung der Preise für Haushalte und Kraftstoffe, sagte er. Er versprach, gegen solche Maßnahmen zu „kämpfen“. Die ungarische Regierung hat ihre Preissenkungen für Haushalte beibehalten, um die Bürger zu schützen, „aber die Unternehmen haben darunter gelitten, weil der Haushalt einen ähnlichen Schutz für sie nicht unterstützen konnte“, sagte er. Orbán versprach außerdem, das ungarische Investitionsumfeld für Slowenien „einladend“ zu halten. In der Zwischenzeit will Ungarn seinen Anteil an den Investitionen in dem Land erhöhen, wo es derzeit der siebtgrößte Investor ist. „Wir wollen auf den dritten oder vierten Platz aufrücken“, sagte er.