Hunderte von Flüchtlingen am humanitären Transitpunkt unterstützt

Am ersten Morgen der Eröffnung eines humanitären Transitpunktes in der BOK-Halle in der Nähe des Keleti-Bahnhofs in Budapest wurde Hunderten von Flüchtlingen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, geholfen, teilte das Büro des Ministerpräsidenten der Nachrichtenagentur MTI mit.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die neue Einrichtung, die rund um die Uhr geöffnet ist, bietet Dolmetscher, medizinische Versorgung, Platz für Mütter mit kleinen Kindern, Internetzugang und Toiletten in einem beheizten Bereich, so das Amt in einer Erklärung. Die Mitarbeiter helfen bei der Organisation von, Reisen und der Bearbeitung von Asylanträgen, so das Büro. Wohltätigkeitsorganisationen seien ebenfalls vor Ort, um Lebensmittel, Hygieneartikel und andere Spenden an die Kriegsflüchtlinge zu verteilen, heißt es in der Erklärung, und ein internationaler Ticketschalter sei ebenfalls in der Einrichtung untergebracht., die ein paar Tage in Ungarn bleiben wollen, werden von humanitären Organisationen untergebracht. Diejenigen, die einen längeren Aufenthalt in Ungarn wünschen, werden über Arbeitsmöglichkeiten informiert, hieß es in der Erklärung.