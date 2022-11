Fujimotos Haus der Musik gewinnt US-Architekturpreis

Das vom japanischen Architekten Suo Fujimoto entworfene Budapester „Haus der ungarischen Musik“ wurde im Rahmen des renommierten amerikanischen Architekturwettbewerbs Architecture MasterPrize mit der Auszeichnung „Architectural Design of the Year“ geehrt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Idee hinter dem 2015 gegründeten Preis ist es, innovative und kreative Architektur auf der ganzen Welt zu fördern. In diesem Jahr haben 65 Länder Nominierungen eingereicht. Die Jury lobte die Harmonie des Hauses der ungarischen Musik mit seiner Umgebung, die kühne Farbpalette und die akustischen Qualitäten des Konzertsaals. Das Gebäude beherbergt Installationen, die die musikalischen Traditionen, die Geschichte und die Instrumente des Landes zeigen, sowie eine Bibliothek, einen Konzertsaal und andere musikbezogene Einrichtungen.

László Baán, der Regierungsbeauftragte für das Liget-Projekt – ein Museums- und Kulturviertel, dessen Flaggschiff das Gebäude ist – nahm den Preis im Guggenheim-Museum in Bilbao entgegen und dankte dem Architekten. Er sagte, das Projekt sei das größte Stadtentwicklungsprojekt in Europa, das „das Viertel neu denkt, um es an das 21. Jahrhundert anzupassen und gleichzeitig seine Traditionen zu respektieren“. Das Liget-Projekt wird mit einer neuen, 50.000 Quadratmeter großen Nationalgalerie fortgesetzt.