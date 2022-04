Parteien streiten sich um Posten

Die regierende Fidesz-Partei hat vorgeschlagen, die parlamentarischen Posten nach dem Verhältnis der von den Regierungsparteien errungenen Sitze zu denen der Oppositionsparteien aufzuteilen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Fidesz-Partei argumentiert, dass die Regierungspartei zwei Drittel der Posten kontrollieren sollte, während die Oppositionsparteien ein Drittel der Posten erhalten sollten. Zwei der sechs stellvertretenden Parlamentspräsidenten können von der Opposition auf der Grundlage von Parteilisten entsandt werden, und wie in der letzten Legislaturperiode sollen fünfzehn Ausschüsse unter denselben Überschriften gebildet werden, sagte Máté Kocsis, Fraktionsvorsitzender des Fidesz, am Rande der Verhandlungen zur Vorbereitung der Parlamentsbildung. Die Leiter von zehn Ausschüssen werden an Regierungsvertreter gehen, mit dem gleichen Anteil an stellvertretenden Leitern, mit zwanzig Oppositionsabgeordneten und vierzig Regierungsabgeordneten. Die Oppositionsabgeordneten werden die Ausschüsse für nationale Sicherheit, nachhaltige Entwicklung, Haushalt, Wohlfahrt und Unternehmensentwicklung leiten, sagte er.

Kocsis sagte, es sei „inakzeptabel“, dass Mitglieder der Parteien, die unter dem Banner der vereinigten Opposition angetreten seien, nun behaupteten, sechs separate Parteien zu sein. Er fügte hinzu, dass jeder, der sich weigere, am Prozess der Parlamentsbildung teilzunehmen, sein Recht verwirkt habe, für ein Amt gewählt zu werden.