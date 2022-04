Oberstes Gericht: Keine Grundlage für EU-Einwände gegen ungarische Richterernennungen

Die Einwände der Europäischen Kommission gegen die Art und Weise der Ernennung von Richtern in Ungarn, die im Rahmen des am Mittwoch gegen das Land eingeleiteten Rechtsstaatlichkeitsverfahrens erhoben wurden, „sind keine rechtsstaatliche Frage, da sie nichts mit der Realität zu tun haben“, so das oberste ungarische Gericht, die Kúria – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In der ungarischen Justiz werden besonderevorgenommen, wenn ein Gericht aufgrund unvorhergesehener Ereignisse mit „vorübergehenden Schwierigkeiten“ konfrontiert ist oder wenn es keine anderen Lösungen für diese Schwierigkeiten anbieten kann, so das Gericht. Besondere Ernennungen sind immer zeitlich befristet, werden nur im gegenseitigen Einvernehmen zwischen demund den beiden beteiligten Gerichten vorgenommen und werden oft als Chance für die berufliche Entwicklung eines Richters gesehen, so das Gericht. In den letzten Jahren wurden immer mehr solcher Ernennungen vorgenommen, vor allem im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie, „die sich auf die Bearbeitungszeiten der Fälle und die Möglichkeiten zur Einstellung neuer Richter auswirkte“. Sobald es die Pandemie zuließ, habe die Kúria begonnen, freie Stellen zu besetzen und besondere Ernennungen zu beenden, hieß es.

Das Gericht betonte, dass eine wachsende Zahl von Bewerbungen „unabhängige“ Organisationen dazu veranlasst habe, die Kúria zu beschuldigen, eine Personalumstrukturierung zu beaufsichtigen. Es wird erwartet, dass die letzten der langfristigen Sonderbeauftragten in diesem Sommer entlassen werden, so das Gericht in einer Erklärung.