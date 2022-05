Raketenangriff in den Unterkarpaten zielte wahrscheinlich auf einen Bahnhof

Der erste Raketenangriff auf die ukrainische Region Transkarpatien am Dienstagnachmittag galt wahrscheinlich einem Bahnhof, so ein Beamter des Außenministeriums gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Außenministerium stehe in ständigem Kontakt mit der ungarischen Vertretung in(Ungvár), sagte Staatssekretär Tamás Menczer gegenüber Kossuth Rádió. Der Angriff begann am Dienstag um 18 Uhr und dauerte zwei Stunden, sagte er. Es seien keine Verletzten zu beklagen, sagte er. „Es ist wichtig festzuhalten, dass der Angriff unsere Entscheidung rechtfertigt, keine Waffen in den Krieg zu transportieren“, da die Lieferungen leicht zum Ziel russischer Angriffe werden könnten, sagte er.

Zu den jüngsten Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland sagte Menczer, Ungarn könne Sanktionen, die den Energiesektor treffen, „nicht unterstützen“. Etwa 85 % des Gases und 65 % des Öls, das in Ungarn verbraucht wird, kommen aus Russland, und ein Ersatz ist von „einem Tag auf den anderen“ unmöglich, sagte er. Gleichzeitig befürwortet die Regierung die Diversifizierung der europäischen Energielieferungen, „obwohl wir Gas und Öl nur von Ländern kaufen können, die darüber verfügen“, sagte er.

In einem Beitrag für den öffentlich-rechtlichen Sender M1 sagte Menczer, dass die Adria-Pipeline von Kroatien ernsthaft ausgebaut werden müsste, wenn Ungarn Rohöl über diese Route beziehen wollte. Außerdem müssten die ungarischen Raffinerien umgerüstet werden, damit sie auch anderes als russisches Rohöl verarbeiten könnten, und eine solche Umstellung würde Jahre dauern.