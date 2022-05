Glücksspiel in Ungarn und Deutschland: Legal, aber klar reglementiert

Zum modernen, digitalen Leben gehört die Abgabe von Sportwetten genauso wie das gelegentliche Spielen in Pokerräumen oder Online-Casinos. Auch unsere Webseite hat einige Partner aus diesem Bereich und lädt Spieler in beiden Nationen ein, ihr Glück herauszufordern. Dies ist jedoch an strenge Regelungen gekoppelt, was die Lizenzierung und die Legalität des Spielangebots anbelangt. Unser Artikel möchte einige der grundlegenden Rahmenbedingungen beleuchten.

Wie Spielen die Freizeitgestaltung prägt

Spielen gehört nicht nur für junge Menschen zum täglichen Leben einfach dazu. Ob in Ungarn oder Deutschland, die Konsole oder der PC dürfen bei der Freizeitgestaltung oft nicht fehlen. Während hier für große Spieltitel Geld gezahlt werden muss, stellen Sportwetten oder das Spielen in Online-Casinos Gewinne in Aussicht. Manche Angebote sind reine Glücksspiele, bei anderen lässt sich mit einer Strategie die Aussicht auf Gewinne etwas steigern.

Wer seine Freizeit spielerisch gestalten möchte, findet in beiden Ländern hierzu ausreichend Gelegenheit. Eine große Umstellung ist beim Auswandern nach Ungarn nicht nötig. In beiden Nationen herrscht eine klare Lizenzierungspolitik vor, die in Deutschland erst im Jahr 2021 grundlegend überarbeitet wurde.

Deutsches Online-Angebot für Glücksspieler groß

Ob ein Online Casino Deutschland oder eine andere Nation als Sitz hat, spielt für den Lizenzgeber eine wesentliche Rolle. Seit 2021 haben Glücksspielanbieter die Möglichkeit, eine offizielle Lizenz zu beantragen. Nur mit dieser wird es möglich, legal Glücksspiel in Deutschland anzubieten. Plattformen wie die Jackpotpiraten haben Ihren Sitz in Deutschland und präsentieren eine breite Auswahl an Glücks- und Gewinnspielen als seriöses Angebot.

Ähnliches gilt für Anbieter von Sportwetten und Pokerräume, bei denen der Staat ebenso hohe Ansprüche für ein sicheres und seriöses Spielen stellt. Weitere Informationen zum Glücksspielvertrag 2021 geben bessere Einblicke in die strikten deutschen Regelungen, die auch für den einzelnen Nutzer folgen haben. Wie so oft im Rechtswesen gilt: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.

Auch die strengen Regelungen in Ungarn kennen

Wird ein dauerhafter Aufenthalt in Ungarn geplant und besteht ein aktives Interesse am Glücksspiel, sollten die Landesregelungen genau gekannt werden. Auch in Ungarn vergibt der Staat Lizenzen, wobei sich Art und Anzahl der Lizenznehmer genau nachvollziehen lassen.

So gibt es aktuell neun landesweite Casinos, die eine offizielle Lizenz tragen. Fünf dieser Casinos lassen sich in der Hauptstadt Budapest finden. Auch einzelne Spielautomaten benötigen eine Lizenz und werden strikt bezüglich ihres Alters und des Spielprinzips überprüft. Grundsätzlich ist der Staat für Online-Angebote offen, hier ist die Lizenzierung erst im Jahr 2017 angelaufen. Immerhin vier Jahre, bevor in Deutschland eine offizielle Lizenzierung möglich wurde.

Erst informieren, dann losspielen und gewinnen

Ob im Herzen der Bundesrepublik oder am Balaton, einzelnen Spielern in ganz Europa lässt sich ein grundlegender Ratschlag geben. Bevor die Anmeldung in einem Casino oder auf einer Wettplattform stattfindet, ist ein Blick in die Nutzungsbedingungen zu werfen. Hier lässt sich erkennen, welche Lizenzen der Anbieter aufweist und ob es sich um ein legales Spielangebot in der eigenen Nation handelt.

Mehr über die Glücksspielindustrie in Ungarn lässt sich in unserer Zeitung erfahren. Schnell zeigt sich: Ein legales Spielen und Gewinnen ist in beiden Nationen möglich, wenn auch nicht bei jedem Online-Anbieter. Selbst wenn diese intensiv im Internet oder anderen Medien werben, ist dies kein Garant für ein sicheres und lizenziertes Spielerlebnis.