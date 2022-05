Ungarn wird nicht für neue EU-Sanktionen stimmen

Ungarn wird seine Stimme für das jüngste EU-Sanktionspaket verweigern, wenn keine Lösung für Ungarns Sorgen um seine Energiesicherheit gefunden wird, so der Außenminister – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Heute habe ich wieder mit meinem Freund Shahid Abdullah, dem Präsidenten der Generalversammlung der Vereinten Nationen, telefoniert, den ich oft in Bezug auf den Krieg in der Ukraine konsultiere“, schrieb Péter Szijjártó auf Facebook. Er bat ihn, weiterhin Druck auf dieauszuüben, um einen Waffenstillstand zu erreichen und Frieden zu schaffen. „Die Sicherung des Friedens so schnell wie möglich wäre im besten Interesse von uns Ungarn“, fügte er hinzu. In Bezug auf das jüngste vorgeschlagene EU-Sanktionspaket sagte der Minister, dass Schahid Abdullah sehr wohl wisse, dass Ungarn bisher allen Sanktionspaketen zugestimmt habe, aber das jüngste würde die Sicherheit der ungarischen Energieversorgung gefährden. „Wir werden nicht für dieses Paket stimmen“, schrieb Szijjártó.

In einem Posting vom Samstag sagte Szijjártó, die Auswirkungen des geplanten Sanktionspakets der Europäischen Union gegen russische fossile Brennstoffe auf die Energiesicherheit und die Wirtschaft Ungarns kämen einer „Atombombe“ gleich. Das „Brüsseler Paket“ würde bedeuten, dass der Benzinpreis auf 700 Forint (1,80 Euro) pro Liter und der Dieselpreis auf 800 Forint ansteigen würde, sagte er. Ungarn wird ein solches Paket nicht unterstützen, sagte er.