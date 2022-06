Ungarn: Beamte an Südgrenzen wurden in diesem Jahr über 200 Mal angegriffen

Migranten haben in diesem Jahr mehr als zweihundert Angriffe auf Polizeibeamte verübt, die die südlichen Grenzen Ungarns schützen. 28 Beamte wurden dabei verletzt, wie die nationale Polizei am Freitag auf ihrer Website mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Insgesamt wurden 238 Angriffe an den Grenzen in den Komitaten Bács-Kiskun und Csongrád-Csanád registriert. Die Angreifer setzten Stöcke ein und bewarfen die uniformierten Beamten mit Steinen, Ziegeln und Sand, wobei 28 von ihnen verletzt wurden, hieß es auf der Website. In 61 Fällen wurde ein Verfahren wegen angeblichen Angriffs auf eine Person in amtlicher Funktion und in 78 Fällen wegen Angriffs auf eine Person, die öffentliche Aufgaben erfüllt, eingeleitet. Illegale Einwanderer verursachten auch erhebliche Schäden an Ausrüstung und Fahrzeugen, die oft mehrere Millionen Forint betrugen, so police.hu. Die Polizei fügte hinzu, dass die Zahl der illegalen Grenzübertrittsversuche zunehme und die Grenzverletzer immer aggressiver würden.