Szijjártó: Ungarn könnte Gas über Serbien importieren, wenn die Ukraine den Transit unterbricht

Serbien wird den Transit von Gaslieferungen nach Ungarn sicherstellen, falls die Ukraine ihr früheres Abkommen kündigen sollte, nach dem russisches Gas über die Ukraine nach Ungarn geliefert wird, sagte der Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel am Sonntag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Szijjártó verwies auf die Gespräche, die Ministerpräsident Viktor Orbán im Laufe des Tages mit den Staats- und Regierungschefs Turkmenistans, Serbiens, der bosnischen Serbenrepublik und Bosnien-Herzegowinas sowie Aserbaidschans, Kirgisistans und der Türkei geführt hat, und wies auf die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit mit Zentralasien und dem westlichen Balkan hin. Diese Beziehungen tragen in vielerlei Hinsicht zur Sicherheit Ungarns bei, fügte er hinzu. „Wir brauchen diese Sicherheit dringend, wenn Krisen den Alltag der europäischen Länder überschatten … eine enge Zusammenarbeit mit den Ländern Zentralasiens und des westlichen Balkans wird uns helfen, die Auswirkungen dieser Krisen zu bewältigen“, sagte er.

Szijjártó betonte, dass „eine faire Zusammenarbeit mit Russland bei den Erdgaslieferungen dazu beitragen wird, die Energiesicherheit Ungarns zu gewährleisten.“ Diese Lieferungen erreichen Ungarn größtenteils über die Ukraine, aber „Berichte in diesen Tagen deuten darauf hin, dass die Ukraine ihr Transitabkommen mit Russland kündigen will“, sagte er. Der serbische Präsident Aleksandar Vučić, der sich zu einem Arbeitsbesuch in Ungarn aufhält, hat „deutlich gemacht, dass Ungarn, wenn es seine Gasimporte durch Serbien erhöhen möchte, die notwendigen Transportkapazitäten sicherstellen wird“, so Szijjártó. „Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass der Bau der Turk Stream-Pipeline eine Entscheidung von strategischer Bedeutung war“, so Szijjártó. Szijjártó wies auch auf die „politische Entscheidung“ Turkmenistans hin, Ungarn „zu einem Ziel möglicher Gaslieferungen nach Europa“ zu machen. „Es wurde ein politisches Abkommen unterzeichnet, nun müssen die Unternehmen ein Handelsabkommen aushandeln“, fügte er hinzu.