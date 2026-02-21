Minister betont Notwendigkeit, den Agrarsektor auszubauen

Der Minister für Bauwesen und Verkehr, János Lázár, erklärte am Freitag auf der AgroMOVE-Konferenz in Mezőhegyes (Südostungarn), dass der Beitrag des ungarischen Agrar- und Lebensmittelsektors zum BIP erhöht werden sollte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Lázár sagte, der wirtschaftliche Beitrag des Sektors, der für die Selbstversorgung Ungarns mit Lebensmitteln von entscheidender Bedeutung ist, könne ähnlich wie der des Automobilsektors in den letzten 15 Jahren gesteigert werden. Zu den Vorschlägen zur Erreichung dieses Ziels gehörten die Fortsetzung der technologischen Entwicklungen im Agrarsektor, die Anwerbung junger Landwirte und die Integration der Wasserwirtschaft in das Portfolio des Landwirtschaftsministeriums. Er schlug außerdem vor, lokale landwirtschaftliche Produkte in Schulkantinen zu fördern und sicherzustellen, dass die Wertschöpfungskette vom Bauernhof bis zum Ladenregal in ungarischer Hand bleibt. Lázár ist Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung „Land der zukünftigen Generationen”, die das nationale Gestüt in Mezőhegyes und das Getreidespeicherunternehmen Concordia besitzt.