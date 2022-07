Tourismusagentur startet datengestützte Informationswebsite

Die Ungarische Tourismusagentur (MTÜ) startet eine Informationswebsite, die auf Big Data basiert, die im ungarischen Tourismus gesammelt wurden, und die Analysen und Artikel über den Sektor enthält – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die stellvertretende Geschäftsführerin der MTÜ, Zsófia Jakab, erklärte auf einer Pressekonferenz am Dienstag, Ungarn hat 2019 ein nationales Datenerfassungszentrum (NTAK) eingerichtet und damit die Grundlage für eine „datengestützte Entscheidungsfindung in Europa“ geschaffen. Das System liefert Daten über Übernachtungen, Standorte, ethnische Zugehörigkeit und andere Informationen zu 45.000 Unterkünften im ganzen Land, fügte sie hinzu.

Die neue Informations-Website, igyutazunk.hu, wird unter anderem Analysen über Tourismusregionen und die in- und ausländische Nachfrage liefern, sagte sie. Sie werde dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit des Sektors zu stärken und das Ziel der Regierung zu unterstützen, Ungarn zum beliebtesten Reiseziel in Mitteleuropa zu machen. Ádám Czelleng, der für Forschung und Ausbildung zuständige Direktor der MTÜ, sagte, dass die NTAK-Daten mit Daten aus der Nutzung von Mobiltelefonen und Kreditkarten sowie mit Daten aus Internetsuchen, Profilen in sozialen Medien und Flughäfen abgeglichen werden.