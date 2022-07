Doppelstockzüge zum Balaton-Südufer an jedem Wochenende

Aufgrund der gestiegenen Fahrgastnachfrage wird der doppelstöckige „Jégmadár-Express“, der Nagymaros direkt mit Fonyód verbindet, nun an jedem Wochenende der Sommersaison fahren. Kein Zug mit dieser Konfiguration ist jemals zuvor im Personenverkehr eingesetzt worden – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Am Wochenende hat MÁV-START zum ersten Mal zwei KISS-Triebzüge miteinander verbunden. Der Jégmadár-Express, die beliebteste Verbindung des Sommers, war zu 100 Prozent ausgelastet. Das doppelstöckige Fahrzeug hat eine kombinierte Sitzplatzkapazität von 1.200, aber 968 Sitze pro Zug sind für die Bequemlichkeit der Fahrgäste mit Gepäck verfügbar.

Der doppelte Jégmadár-Express fährt derzeit samstags und sonntags um 7.40 Uhr von Nagymaros ab und kommt um 9 Uhr in Kelenföld an. Es ist zu beachten, dass man in den zweiten Zug nur in Kelenföld einsteigen kann, da einige Haltestellen auf der Strecke nicht über ausreichend lange Bahnsteige verfügen, so dass nur der erste KISS dort Fahrgäste aufnehmen wird. Der Zug hält an den wichtigsten Haltestellen am Südufer und kommt um 11:23 Uhr in Fonyód an, von wo er um 16:36 Uhr zurückfährt.

Ein Sitzplatz im Zug ist garantiert, wenn Sie einen Sitzplatz im Zug kaufen. Die Standardkapazität beträgt 12 Fahrräder, der Doppelzug kann 24 Fahrräder befördern, sofern ein Fahrradticket erworben wird.