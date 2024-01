Neue Leopard 2A7-Panzer treffen in Ungarn ein

Eine neue Charge von Leopard-2A7-Kampfpanzern ist am Mittwochmorgen auf dem Armeestützpunkt Tata in Nordungarn eingetroffen, so der Verteidigungsminister, der hinzufügte, dass die Panzer „dem Schutz des ungarischen Volkes dienen werden“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Die ungarische Militärreform läuft auf Hochtouren, und es treffen weiterhin erstklassige Fahrzeuge ein“, erklärte Kristóf Szalay-Bobrovniczky auf Facebook. Nach Angaben des Militärportals honvedelem.hu wurden am Mittwoch drei Leopard 2A7HU-Panzer an Tata geliefert, zusätzlich zu den fünf, die bereits in der dortigen Basis in Dienst gestellt wurden. Ungarn hat insgesamt 44 Leopard-Panzer beschafft, die bis 2028 geliefert werden sollen.

