Gulyás: Aufrechterhaltung des Wirtschaftswachstums ist Ungarns wichtigstes Ziel

Das wichtigste Ziel für Ungarn ist die Aufrechterhaltung des Wirtschaftswachstums, selbst in einem Umfeld, in dem Europa und die Welt von einer Rezession betroffen sind, sagte der Stabschef des Ministerpräsidenten am Freitag bei einer Feierstunde des Unternehmens OBO Bettermann, das elektrische Komponenten herstellt, in Bugyi, südlich von Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Es sei wichtig zu betonen, dass das investorenfreundliche wirtschaftliche Umfeld in Ungarn beibehalten werde, sagte Gergely Gulyás. Er wies darauf hin, dass OBO Bettermann beschlossen hat, seinen Betrieb in Bugyi durch die Einführung einer neuen Oberflächenbehandlungstechnologie zu erweitern und auch seine Logistikkapazitäten in der Stadt auszubauen. Die Investition in Höhe von 18 Mrd. Forint (45 Mio. EUR) werde 100 Arbeitsplätze schaffen, sagte er und fügte hinzu, dass die ungarische Regierung das Projekt mit einem Zuschuss von 3 Mrd. Forint unterstützen werde.