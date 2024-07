Orbán: Jemand muss den Frieden schaffen, damit er zustande kommt

Der Frieden wird nicht von selbst kommen, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



„Der Frieden wird kommen, wenn ihn jemand macht“, sagte er im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Orbán sagte, dass Ungarn als Inhaber der rotierenden EU-Ratspräsidentschaft nicht das Mandat habe, im Namen der Europäischen Union zu verhandeln. „Das ist mir nie in den Sinn gekommen“, sagte er. Seine Aufgabe sei es, aufzuzeigen, wie sich die Situation entwickelt habe und wie weit jede Partei gehen könne. Sobald dies bekannt sei, könnten die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedstaaten eine Entscheidung treffen. Von nun an werden diejenigen, die befugt sind, zu verhandeln, „dies auch tun“. „Aber das ist noch sehr weit weg“, sagte der Ministerpräsident. „Wir können nur die ersten Schritte auf dem Weg zum Frieden machen.“ Orbán sagte, dass Europa den Kompass des Friedens und der Menschlichkeit, des humanen Denkens, in der Hand halten und eine humane Außenpolitik betreiben sollte, und dass es wahrscheinlich mehr tun könne, um sich in Richtung Frieden zu bewegen. Zu seinem jüngsten Treffen mit Präsident Volodymyr Zelensky sagte Orbán, Ungarn kenne seinen Platz und „die großen Länder“ würden die großen Friedensverhandlungen führen, aber in einem Vakuum des Dialogs sei es „sehr schwer, sich vorzustellen, wie man sich ohne ihn in Richtung Frieden bewegen kann“.