Ungarn: Regierung ordnet Energiesparmaßnahmen an

Die ungarische Regierung hat öffentliche Einrichtungen und staatliche Unternehmen angewiesen, ihren Gasverbrauch als Energiesparmaßnahme um 25 % zu senken, so der Stabschef des Ministerpräsidenten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Vorschrift gelte nicht für Krankenhäuser oder Sozialeinrichtungen, sagte Gergely Gulyás bei einer regelmäßigen Pressekonferenz. Gulyás sagte, die Energieversorgungslage sei in ganz Europa schwierig und die steigenden Energiepreise hätten eine Wirtschaftskrise verursacht. „Es ist klar, dass die Sanktionspolitik die Erwartungen nicht erfüllt hat“, sagte er. Die Energiepreise seien in die Höhe geschnellt, was eine Energiekrise ausgelöst habe, und Russland kassiere zusätzliche Gewinne, sagte er. Ungarn leide zwar nicht unter Problemen bei der Gasversorgung, aber die steigenden Preise veranlassten zu einem vorsichtigen Verbrauch, fügte er hinzu.

In Ungarn laufe derzeit das größte Preisstützungsprogramm für private Haushalte in Europa, sagte er. Bis zu 150.000 Forint (375 EUR) pro Haushalt stehen als Preissubventionen für den durchschnittlichen Verbrauch zur Verfügung, sagte er. Gleichzeitig kündigte Gulyás an, dass die Regierung die Preise für Brennholz deckeln werde. Brennholz wird auch in den Forstbetrieben erhältlich sein, die in der Lage sein werden, allen Kunden vor der Heizperiode 10 Kubikmeter Holz zur Verfügung zu stellen, genug, um einen Privathaushalt über den Winter zu heizen, sagte er.