Novák weiht Kinderkrippe in Nordungarn ein

In Ungarn gibt es jetzt in mehr als 1.000 Orten Kinderkrippen – dreimal mehr als noch vor zehn Jahren – sagte die ungarische Präsidentin Katalin Novák in Hernádnémeti im Nordosten des Landes – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bei der Einweihung einer neuen Kinderkrippe in dem Dorf am Donnerstag sagte Novák, die Investition in Höhe von 290 Millionen Forint (720.000 Euro) sei ein Zeichen „für unser Vertrauen und unseren Glauben an die Zukunft, und dass wir für die Kinder der Zukunft bauen“. Das ungarische Bildungssystem bietet derzeit vier Arten von Kinderkrippen für Kinder unter drei Jahren an, sagte sie. Der unabhängige Bürgermeister von Hernádnémeti, Zsolt Orosz, erklärte, dass die 700 Quadratmeter große Kinderkrippe mit einem Budget von 274 Millionen Forint gebaut wurde, wobei die Gemeinde 15 Millionen Forint aus eigenen Mitteln beisteuerte. Die Kinderkrippe bietet Platz für 48 Kleinkinder, sagte er.