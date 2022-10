Orbán: Ungarn schützt Haushalte besser vor Preiserhöhungen als der Rest von Europa

Ungarn übertrifft den Rest Europas beim Schutz der Haushalte vor Energiepreiserhöhungen, indem es eine Unterstützung in Höhe von 30 % des Durchschnittsgehalts gewährt, während diese in Deutschland 20 % und in Österreich 6 % beträgt, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán im öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der ungarische Haushalt könne sich dies vorerst leisten, und es bestehe die Hoffnung, dass diese Unterstützung bis 2023 beibehalten werden könne, sagte er. Er erwähnte staatliche Obergrenzen für die Preise von Brennholz und Kohle sowie ein 200-Milliarden-Programm zur Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen. Außerdem gebe es ein Programm zur Unterstützung von Fabriken und ein Programm zum Schutz von Arbeitsplätzen, fügte er hinzu.

Unterdessen „erwartet“ die Regierung, dass sie in diesem Jahr wieder eine Rentenprämie zahlen wird. Im Einklang mit ihrem Versprechen von 2010, den Wert der Renten zu schützen, „hat sie die 13. Monatsrenten zurückgegeben“, basierend auf der wirtschaftlichen Leistung des Landes, sagte er. „Wir werden die Renten weiterhin im Einklang mit der Inflation erhöhen“, sagte er. Wenn das Wirtschaftswachstum über 3,5 % liege, zahle die Regierung auch eine Rentenprämie, fügte Orbán hinzu. „Obwohl es eine Debatte darüber gibt, denke ich, dass es dieses Jahr passieren wird“, sagte er.

In Bezug auf die Opposition sagte er, „sie spielen nach einer anderen Melodie“, daher wäre es ein Fehler, wenn die Regierung ihre Politik auf eine Zusammenarbeit mit ihr stützen würde. Die Opposition werde „von Amerika aus“ finanziert und sei den Geldgebern gegenüber verpflichtet. Zum Thema Abtreibungsgesetz sagte der Ministerpräsident, die Regierung habe nicht vor, das Gesetz zu ändern. „Ich bin strikt gegen jede Art von Änderung des Abtreibungsgesetzes“, sagte er und fügte hinzu, dass er für „das derzeitige System“ sei. Orbán sagte, dass es derzeit wichtigere Themen wie Sanktionen, den Krieg und die in die Höhe schießenden Energiepreise zu behandeln gebe.